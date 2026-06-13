Ses 100 ans : Le message poignant et important de Me Abdoulaye Wade aux sénégalais

A l’occasion des festivités qui ont marqué le centenaire de Me Abdoulaye Wade, nombreux sont les sénégalais et non sénégalais qui lui ont chaleureusement témoigné leur sympathie et leur affection. Aujourd’hui, en retour, le pape du Sopi a tenu à les remercier.

«Sénégalaises et sénégalais, je voudrais aujourd’hui vous parler parce que parmi ceux qui m’envoient des lettres pour mes cent ans, beaucoup sont mes enfants ou mes petits-enfants», a-t-il indiqué, dans un message diffusé sur la Rts.

L’ancien Président du Sénégal a souligné que «ce jour est exceptionnel» pour lui. «Parce que j’ai entendu les messages de gens qui m’avaient quitté et qui sont venus d’eux-mêmes faire un témoignage de ce que j’ai fait. Chacun a souligné l’aspect qui l’a le plus frappé», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : «Je n’aime pas trop parler de ce que j’ai fait pendant mes douze années à la tête du Sénégal. Je préfère laisser les autres le dire. Je ne pensais pas arriver aux cent ans. Mais je suis encore là. Je laisse cela aux sénégalais, aux non-sénégalais et à tous les africains que je confonds dans les mêmes remerciements, parce que ce sont tous mes enfants et mes petits-enfants».

Me Abdoulaye Wade a tenu à remercier le Président Diomaye qui, dit-il, est venu lui-même, avec son gouvernement et ses amis.

Avant de clore son message, il a tenu à adresser un message qui était devenu un refrain, sous son magistère : «C’est un message de travail. ‘‘Travailler, encore travailler, toujours travailler’’. C’est devenu un message pour toute l’Afrique, pour toute la jeunesse africaine. L’essentiel de la vie c’est le travail», a-t-il conclu.

























































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