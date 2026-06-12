[Photos] Interpellation du danseur Ndiap Zo et du lutteur Liss Ndiago : La gendarmerie livre les détails de l'enquête

Suite et pas fin affaire Ndiap Zo et Cie !



La gendarmerie nationale, à travers le colonel Ibrahima Ndiaye, a publié dans un communiqué les éléments de l'enquête ainsi que le récit de l'interpellation des cinq suspects, dont lutteur Liss Ndiago.



« Lutte contre le trafic de stupéfiants : cinq individus interpellés par la brigade de recherches de Keur Massar.

À la suite de l'exploitation d'un renseignement faisant état de l'existence d'un vaste réseau de trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, de kush, de méthamphétamine (MD) et de haschich, la brigade de recherches de Keur Massar a mené, le vendredi 12 juin 2026, une opération ayant conduit à l'interpellation de cinq individus pour association de malfaiteurs, usage, offre et cession de drogues, a appris Seneweb du colonel Ibrahima Ndiaye.

En effet, à la suite de l'arrestation, en premier lieu, d'un célèbre danseur impliqué dans cette affaire, les enquêteurs sont parvenus à identifier son fournisseur principal. Les investigations engagées ont ensuite conduit les gendarmes dans le secteur de Ngor-Yoff où, aux environs de 13 h, le principal trafiquant a été localisé dans un appartement meublé.

Ce dernier se trouvait en compagnie de plusieurs membres de son réseau, parmi lesquels figurait un célèbre lutteur. Une intervention rapide a permis d'interpeller l'ensemble des suspects.

Les perquisitions effectuées sur les lieux ont permis la saisie de diverses substances prohibées ainsi que du matériel destiné à leur consommation par inhalation. L'enquête se poursuit.

Le centre d'appel de la gendarmerie nationale reste gratuitement joignable aux numéros 800 00 20 20 ou 123 pour tout renseignement utile. »











































































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