Coupe du monde 2026 - Equipe de France - Didier Deschamps, personnage le plus important de l’histoire du foot français ?

A la table d’un grand restaurant parisien, avec vue directe sur l’Arc de Triomphe, Bernard Caïazzo, ancien président de l’ASSE, nous raconte une anecdote improbable. "On est en 1987, je donne des coups de main aux clubs de Division 1 au niveau marketing. Le regretté Max Bouyer, alors président du FC Nantes, me dit : ‘Bernard, on va lancer une campagne la ‘Canaris Mania’. On va grimer un petit jeune du centre, lui foutre une moustache avec une Coupe d’Europe entre les mains pour montrer les ambitions du club quitte à pousser le bouchon un peu loin.’ Un inconnu de 18 ans se retrouve placardé dans les rues de la ville en portant la Coupe d’Europe, ce qui semblait inconcevable à l’époque. Cet inconnu, c’était Didier Deschamps."





Depuis, le Basque a enlevé la moustache mais pas la coupe entre ses mains. Déjà, à 18 ans, il incarne l’espoir, celui de sortir le foot français de club la nasse. Curieux hasard. Quoiqu’avec Deschamps, le hasard n’existe pas et Max Bouyer avait peut-être déjà vu chez cet adolescent aux airs de patron une flamme. Imaginait-il déjà un tel destin, national et international ? Impossible. Car depuis Nantes, DD est devenu l’incarnation de la France qui gagne. En 40 ans, est-il devenu le personnage le plus important du football français ? La question est légitime.



Michel Platini l’a sorti des ténèbres dans les années 1980 en gagnant le premier trophée international (Euro 1984). Zinedine Zidane l’a fait rayonner et aucune personnalité n’a eu autant d'impact dans le monde. Fernand Sastre et George Boulogne ont eu une influence structurelle gigantesque quoique plus méconnue. Ils sont les cerveaux de la détection de la pré-formation et de la formation française. Cette particularité qui est à la base de tous les succès du football tricolore. Sans eux, Clairefontaine n'existe probablement pas sous la forme que nous connaissons et les générations 1998 ou 2018 n'auraient peut-être jamais vu le jour.





"C'est notre Beckenbauer"



Mais Deschamps est celui qui l’a fait gagner dans des proportions qui semblaient inimaginables à l’époque. Hormis l’Euro 1984 et jusqu’à la victoire du PSG en Ligue des champions en 2024, il est de toute les grandes conquêtes, sur toutes les photos. De l’OM 1993 à la Coupe du monde 2018. Deschamps incarne la continuité. Est-il le plus grand ? Sans doute pas. De Michel Platini à Zinedine Zidane, de Raymond Kopa à Kylian Mbappé, la France a fait naître trop de cracks pour considérer le milieu de terrain défensif, à l’influence sur le terrain qu’il ne faut surtout pas oublier tout de même, comme le plus grand de tous. Le plus important, en revanche, il y a débat.







Il a nourri et guidé les deux plus belles générations du football tricolore. Celle des Blanc, Desailly, Zidane et Henry, dont il fut le porte-voix et le patron. Puis celle de Griezmann, Lloris, Varane, Pogba, Mbappé, dont il fut le cerveau et l’architecte. Il a irrigué ses générations-là de son soin du détail qu’il a travaillé chez la Juventus des années 1990, un modèle du genre. Deschamps n'a pas seulement gagné, il a transformé la France en nation qui considère désormais la demi-finale comme la norme et c'est peut-être là son plus grand héritage.

"C’est notre Franz Beckenbauer, ose René Girard, qui l’a dirigé comme joueur lorsqu’il était adjoint de Roger Lemerre à l’Euro 2000. Il gagne la Ligue des champions, la Coupe du monde comme joueur et entraîneur. Sauf que chez nous il y a débat, parce que Didier n’a pas gagné trois fois le Ballon d’Or mais, au fond, il a tellement marqué son temps. Il n’y a pas mieux."







L'homme des reconstructions



"C’est un monument du football français, comme joueur et comme entraîneur, posait Kylian Mbappé au moment où Deschamps annonçait son départ des Bleus en 2026. Son CV parle pour lui, mais pas seulement. Il est arrivé à un moment où l’équipe de France n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Il a su la remettre sur le devant de la scène. Il faudra lui être éternellement reconnaissant. On a deux étoiles sur le maillot, il a contribué aux deux. Cela veut tout dire." Quand il prend les commandes de l’équipe de France, celle-ci est, à chaque fois, en lambeaux.

Le 22 mars 1994, il porte pour la première fois le brassard alors que les Bleus viennent de rater quatre mois plus tôt la Coupe du monde aux Etats-Unis. A la rentrée 2012, deux mois après un Euro très moyen et deux ans après Knysna, il devient sélectionneur avec tout à reconstruire ou presque. Il n’est évidemment pas la seule raison du spectaculaire redressement mais il l’incarne mieux que personne, lui l’homme de la salle des machines avec son esprit d’initiative, son leadership puis avec son expertise et son expérience.







9200 jours avec les Bleus, un quart de siècle



Quatorze ans après ses débuts de sélectionneur, il est impliqué sur cinq des sept grandes finales du football français. Dans l’histoire du football mondial, seul Joachim Löw a plus gagné de matches que Deschamps comme sélectionneur (124 contre 116) avec un ratio largement supérieur à l’Allemand. En tout, il aura passé depuis sa première sélection en 1989 jusqu’à la Coupe du monde 2026, plus de 9200 jours avec l’équipe de France, soit plus de 25 ans. Un quart de siècle en Bleu.

Qui fait mieux ? Personne évidemment. Le rôle de sélectionneur ne plaisait pas assez à Michel Platini pour qu’il épouse la même trajectoire. Quant à celle de Zidane, si en club, elle fut couronnée de succès, elle reste à écrire sur le banc des Bleus.

Cette longévité fait-elle de Deschamps l’homme le plus important du football français ? La réponse dépend peut-être de ce qu'on entend par là : l'influence sur le terrain, l'impact culturel, le rôle institutionnel. Mais s’il s’agit de la capacité à faire gagner, alors aucun Français ne rivalise avec lui.

