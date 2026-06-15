Mondial 2026 : Ouf de soulagement pour le Sénégal, Idrissa Gana Gueye de retour avant France–Sénégal

La dernière séance d’entraînement a apporté l’information que tout le Sénégal attendait : Idrissa Gana Gueye est de retour.



Le milieu de terrain d’Everton avait fait peur. Il avait écourté une séance précédente après un choc reçu à l’entraînement. Par précaution, le staff médical avait réduit sa charge de travail pour éviter tout risque avant cette rencontre capitale.



Les craintes sont désormais dissipées. Ce lundi, Gana Gueye a participé normalement à l’intégralité de l’entraînement collectif. Bonne condition physique, aucune gêne apparente : le patron du milieu est prêt.



Avec le retour de son vice-capitaine et l’absence de nouvelles alertes physiques, la sélection sénégalaise aborde ce rendez-vous de prestige dans des conditions optimales.



Un atout de taille pour Pape Thiaw. L’expérience, la récupération et le leadership de Gana Gueye seront précieux face au milieu français.



Déterminés et sans blessé majeur, les Lions ont tout pour réaliser un grand coup contre l’équipe de France. Le Sénégal y croit.





















































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