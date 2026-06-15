UGB : le SAES décrète une grève de 48 heures et hypothèque le second semestre

La section locale du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) de l’Université Gaston Berger (UGB) a déclenché, ce lundi 15 juin 2026, un mot d’ordre de grève de 48 heures renouvelable. Ce mouvement d’humeur s’accompagne d’un boycott total des enseignements du second semestre, menaçant sérieusement la fluidité de l’année académique dans la deuxième université publique du pays.







Selon les informations relayées par la Rfm, les enseignants-chercheurs réclament le paiement intégral de leurs créances dues par les autorités universitaires et étatiques avant d’envisager la moindre reprise des activités pédagogiques.



« Les enseignants-chercheurs réaffirment leur détermination à maintenir leur mouvement d’humeur jusqu’à le règlement intégral de leur créance avant toute reprise des cours », prévient la section syndicale.

















































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