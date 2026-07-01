Coupe du monde 2026 - Grâce à Erling Haaland, la Norvège écarte la Côte d'Ivoire pour défier le Brésil

La marche était encore trop haute pour la Côte d’Ivoire. Dans une affiche physique disputée à Dallas, les Éléphants ne sont pas parvenus à prendre le dessus sur des Norvégiens sauvés presque in extremis par Erling Haaland (2-1). Les Ivoiriens ont fait les efforts pour revenir au score en seconde période et, alors qu’on pensait ne jamais voir un troisième but dans cette rencontre, l’attaquant de Manchester City est sorti de sa boîte pour qualifier sa nation. La Norvège affrontera le Brésil en huitièmes de finale, dans ce qui ressemble déjà à une sacrée opposition de style.
Irrésistible et, en même temps, tellement prévisible Erling Haaland. Il avait le sourire des beaux jours au coup de sifflet final. Et on peut comprendre pourquoi : l’attaquant star, pourtant peu en vue jusqu'alors, a sorti la Norvège d’un sacré traquenard lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a inscrit un but à la Haaland, au terme d’une prestation à la Haaland. Après une belle ouverture entre deux défenseurs, Berg lui a adressé un ballon qu’il a repris avec nonchalance sur la ligne des six mètres. Il a ensuite vu le ballon terminer sa course tranquillement au fond des filets, presque au ralenti (1-2, 86e).
Irrésistible et, en même temps, tellement prévisible Erling Haaland. Il avait le sourire des beaux jours au coup de sifflet final. Et on peut comprendre pourquoi : l’attaquant star, pourtant peu en vue jusqu'alors, a sorti la Norvège d’un sacré traquenard lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a inscrit un but à la Haaland, au terme d’une prestation à la Haaland. Après une belle ouverture entre deux défenseurs, Berg lui a adressé un ballon qu’il a repris avec nonchalance sur la ligne des six mètres. Il a ensuite vu le ballon terminer sa course tranquillement au fond des filets, presque au ralenti (1-2, 86e).
Haaland a le dernier mot
Les minutes qui ont précédé ont ressemblé à un sacré combat entre Norvégiens et Ivoiriens, parfois brouillons, parfois appliqués. Les Norvégiens ont ouvert le score un peu contre le cours du jeu grâce à une inspiration signée Antonio Nusa, auteur d’une frappe parfaitement enroulée en direction de la lucarne opposée (0-1, 39e). Et ils ont failli faire le break dans la foulée sur une tentative à bout portant d’Haaland, déjà lui (42e).
Obligés de courir après le score, les Ivoiriens ont forcé les Norvégiens à reculer et à passer en mode gestion. Cela a failli payer pour les Africains, qui sont tout de même tombés sur un immense Orjan Nyland. Le gardien de la Norvège s’est montré décisif face à Nicolas Pépé (55e), qui a manqué d’efficacité dans ce match, à l’image de ce geste mal choisi en première période (28e). Le dernier rempart des Vikings a remis ça dans les derniers instants en repoussant un coup franc pourtant idéalement tiré par Amad Diallo (90e+6).
Entré en jeu à la soixantième minute, Diallo a d’ailleurs été le visage de la révolte ivoirienne. Il a d’abord sauvé sur sa ligne, un peu miraculeusement, une reprise puissante de Marcus Holmgren Pedersen (66e), avant d’égaliser en faisant parler sa puissance après un une-deux avec Pépé (1-1, 74e). La Côte d’Ivoire a cru avoir fait le plus dur, mais la Norvège en avait encore un peu sous la semelle. C’est donc Haaland qui s’est chargé de les crucifier dans un scénario un tantinet cruel.
Les minutes qui ont précédé ont ressemblé à un sacré combat entre Norvégiens et Ivoiriens, parfois brouillons, parfois appliqués. Les Norvégiens ont ouvert le score un peu contre le cours du jeu grâce à une inspiration signée Antonio Nusa, auteur d’une frappe parfaitement enroulée en direction de la lucarne opposée (0-1, 39e). Et ils ont failli faire le break dans la foulée sur une tentative à bout portant d’Haaland, déjà lui (42e).
Obligés de courir après le score, les Ivoiriens ont forcé les Norvégiens à reculer et à passer en mode gestion. Cela a failli payer pour les Africains, qui sont tout de même tombés sur un immense Orjan Nyland. Le gardien de la Norvège s’est montré décisif face à Nicolas Pépé (55e), qui a manqué d’efficacité dans ce match, à l’image de ce geste mal choisi en première période (28e). Le dernier rempart des Vikings a remis ça dans les derniers instants en repoussant un coup franc pourtant idéalement tiré par Amad Diallo (90e+6).
Entré en jeu à la soixantième minute, Diallo a d’ailleurs été le visage de la révolte ivoirienne. Il a d’abord sauvé sur sa ligne, un peu miraculeusement, une reprise puissante de Marcus Holmgren Pedersen (66e), avant d’égaliser en faisant parler sa puissance après un une-deux avec Pépé (1-1, 74e). La Côte d’Ivoire a cru avoir fait le plus dur, mais la Norvège en avait encore un peu sous la semelle. C’est donc Haaland qui s’est chargé de les crucifier dans un scénario un tantinet cruel.