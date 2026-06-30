Coupe du monde 2026 I Erling Haaland, héros de la Norvège face à la Côte d'Ivoire (2-1) : "Le plus grand buteur de cette Coupe du monde"

C’était impossible de ne pas le voir venir. Comme une évidence. Quand Erling Haaland est invisible, c’est justement le moment où il est le plus dangereux. Surtout quand la Norvège a le plus besoin de lui. Ça n’a pas manqué. Le cyborg est sorti de sa boîte pour pousser un centre venu de la droite au fond des filets. Certainement pas le plus beau but de sa carrière. Mais l’un des plus importants. Car son pays n’avait jamais remporté un match à élimination directe de Coupe du monde avant sa victoire contre la Côte d’Ivoire mardi (2-1).



La Norvège n’aurait jamais réussi ça sans lui. Haaland avait déjà scoré 16 fois dans la phase de qualification pour envoyer sa nation à la Coupe du monde, une première depuis 1998. Il l’a aussi expédié en 16es de finale avec deux doublés contre l’Irak (4-1) et le Sénégal (3-2). Laissé au repos contre la France (1-4) avec une qualification acquise, Haaland était attendu comme le sauveur de son équipe. Et comme toujours, le géant viking a parfaitement endossé le costume.



Et pourtant, il n’a touché que 27 ballons sur l’ensemble du match. Et pourtant, la Côte d’Ivoire s’est bien attachée à le laisser le plus loin possible du but, puisque la moitié de ces 27 ballons ont été négociés dans son propre camp. Mais cela n’a pas empêché Haaland de marquer son 5e but en trois matches de Coupe du monde, et son 60e en 53 sélections. Il a désormais inscrit au moins un but lors de ses 13 derniers matches officiels en sélection.





"Tout le mérite lui revient"



C’est juste l’arme fatale. "C’est le plus grand buteur de cette Coupe du monde, se réjouissait son sélectionneur Stale Solbakken en conférence de presse. Il n’y a pas de doute. Il n’a pas beaucoup participé, il a eu une bonne occasion en première période mais il a marqué ensuite. Il nous apporte du calme, de la sérénité, son envergure. Il n’a pas perdu beaucoup de ballons même s’il n’a pas beaucoup participé au jeu. Tout le mérite lui revient, je ne l’échangerai contre personne."





Du moins, il est à la hauteur de l’événement. Haaland affole les compteurs en sélection, mais il n’avait jamais disputé de grandes compétitions internationales avec la Norvège. Il y avait l’attente de le voir à l’œuvre à l’étalon de la Coupe du monde. Il a disputé trois matches dans cette compétition, et marqué au moins un but à chaque fois. "La Norvège est une très bonne équipe, et cela tient uniquement à cet homme-là, estimait la légende Wayne Rooney sur la BBC. Grâce à ses buts, il a prouvé qu'il avait sa place à ce niveau de Coupe du monde."



Et Haaland ne se prive pas de le savourer. Sa joie était palpable au coup de sifflet final. "C'est fou, s’est-il exclamé sur la chaîne norvégienne TV2. Cela fait 28 ans que la Norvège n'a pas participé à la Coupe du monde. C'est un événement majeur et passionnant. C'est formidable de voir à quel point il compte pour toute la Norvège. Je pense que cela changera la Norvège à jamais." Ce n’était pas son plus beau but. Mais c’est bien celui dont tout son peuple se souviendra pour toujours.