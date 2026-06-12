Coupe du monde 2026 I Shakira, trophée XXL, Salma Hayek… Les 5 moments forts de la cérémonie d’ouverture

Culture mexicaine et Coupe du monde géante





La cérémonie d’ouverture a débuté par un hommage à la culture mexicaine, avec une mise en scène de danseurs vêtus de costumes indigènes, - coiffés de grandes plumes - et des femmes en tenues traditionnelles, accompagnés de joueurs de tambours pour célébrer "l'unité, la diversité et la culture ancestrale" du Mexique a. Avec, au centre du terrain, un trophée XXL de la Coupe du monde.







Les artistes se succèdent



Du rythme et des costumes colorés. Durant une dizaine de minutes, les artistes ont chauffé l’ambiance en musique, avec le groupe mexicain Manà, le chanteur pop vénézuélien Danny Ocean, le groupe Los Ángeles Azules, l'Hispano-Mexicaine Belinda et la star colombienne du reggaeton J Balvin, ovationné par le public après une prestation spectaculaire.





Shakira, évidemment



C’était la star la plus attendue. Déjà star de la Coupe du monde 2010 avec l’hymne Waka Waka, devenu un tube, Shakira, lunettes de soleil, body jaune et jupe mauve, est apparue dans l'enceinte pour entonner "Dai Dai", une des chansons créées pour le Mondial 2026, associée à l'étoile nigériane Burna Boy. Un titre en espagnol et anglais mêlant afrobeat et rythmes caribéens, interprété au milieu de dizaines de danseuses et danseurs.





Salma Hayek lance la cérémonie protocolaire



Après une grosse demi-heure de pause pour l’échauffement des joueurs mexicains et sud-africains, la célèbre actrice mexicaine Salma Hayek a lancé une cérémonie protocolaire, avec les 48 drapeaux représentants toutes les équipes qualifiées pour ce Mondial 2026, que le Mexique coorganise avec le Canada et les Etats-Unis. C’est la première fois que le Coupe du monde compte autant de participants.







"DNA", l’hymne officiel du Mondial



Cette cérémonie d’ouverture s’est ponctuée sur l’interprétation de "DNA", l’hymne officiel du Mondial, un mélange d'opéra et de musique électronique produit par le DJ français David Guetta, interprété par le ténor italien Andrea Bocelli et la star de k-pop Ejae. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a enfin présenté à la foule le trophée de la compétition. Place au jeu.