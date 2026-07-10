Coupe du monde 2026 - L'Espagne crucifie la Belgique en fin de match (2-1) pour rejoindre les Bleus en demies

Le héros, c’est (encore) Mikel Merino. Comme face au Portugal lors du tour précédent, le supersub de l’Espagne est sorti de sa boîte au meilleur moment pour crucifier les Belges, cette fois, dans les dernières minutes d’un quart de finale indécis et accroché (2-1). La Roja, dominatrice, a cru avoir fait le plus dur en marquant à la demi-heure de jeu, mais l’égalisation des Diables Rouges a bouleversé leurs plans. La Belgique de Rudi Garcia a longtemps résisté mais a fini par craquer après la sortie sur blessure de Thibaut Courtois. La France affrontera donc l’Espagne pour une nouvelle place en finale.