Le héros, c’est (encore) Mikel Merino. Comme face au Portugal lors du tour précédent, le supersub de l’Espagne est sorti de sa boîte au meilleur moment pour crucifier les Belges, cette fois, dans les dernières minutes d’un quart de finale indécis et accroché (2-1). La Roja, dominatrice, a cru avoir fait le plus dur en marquant à la demi-heure de jeu, mais l’égalisation des Diables Rouges a bouleversé leurs plans. La Belgique de Rudi Garcia a longtemps résisté mais a fini par craquer après la sortie sur blessure de Thibaut Courtois. La France affrontera donc l’Espagne pour une nouvelle place en finale.
Coupe du monde 2026 - L'Espagne crucifie la Belgique en fin de match (2-1) pour rejoindre les Bleus en demies
Rédigé par Dakarposte le Vendredi 10 Juillet 2026 à 21:35 modifié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 23:35
La Belgique a longtemps tenu en échec l'équipe d'Espagne vendredi à Los Angeles, mais elle a craqué en toute fin de ce quart de finale sur une approximation de son gardien remplaçant. Entré en jeu à la place de Courtois, Senne Lammens a rendu à Merino le ballon du deuxième but espagnol (2-1). La Roja a encore frôlé les prolongations, mais c'est bien elle qui défiera les Bleus en demi-finales.
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