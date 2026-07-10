L'UE s'accorde sur l'ouverture d'un nouveau volet d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie

Les 27 pays de l’Union européenne ont approuvé à l’unanimité l’ouverture d’un nouveau cluster de négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie, marquant une étape supplémentaire sur leur difficile chemin vers l’adhésion.



Lors d’une réunion vendredi après-midi, les ambassadeurs ont entériné une position commune visant à débloquer le cluster 6, qui porte sur les relations extérieures. L’Irlande, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’UE, a confirmé la nouvelle. Les cérémonies officielles se tiendront séparément le 14 juillet à Bruxelles.



La décision prise vendredi s’inscrit dans la dynamique créée par le changement de gouvernement en Hongrie, qui a mis fin à deux années de blocage du processus d’adhésion de l’Ukraine.



Le nouveau Premier ministre hongrois, Péter Magyar, a levé le veto controversé début juin, ouvrant la voie à l’ouverture du cluster 1, dit des fondamentaux. Le cluster 6 était largement considéré comme la suite la plus facile à engager après cette percée, en raison de son champ d’application limité.



Cette décision laisse encore en suspens quatre clusters : le cluster 2 (marché intérieur), le cluster 3 (compétitivité et croissance inclusive), le cluster 4 (agenda vert et connectivité durable) et le cluster 5 (ressources, agriculture et cohésion).



La Commission européenne estime que l’Ukraine comme la Moldavie sont techniquement prêtes à ouvrir l’ensemble de ces clusters, ce qui signifie que la suite dépend désormais de décisions politiques.



Kyiv a publiquement plaidé pour franchir toutes ces étapes avant la pause estivale, un objectif partagé par la Commission et une majorité d’États membres. "Il est important de maintenir cette dynamique", a déclaré un diplomate.



Mais Péter Magyar a exprimé de fortes réserves quant à un rythme aussi soutenu, estimant qu’il reviendrait à une "adhésion accélérée" et qu’il porterait atteinte aux négociations d’adhésion avec les Balkans occidentaux, en attente depuis bien plus longtemps.



Il est désormais quasi certain que l’objectif fixé pour juillet ne sera pas atteint et que les clusters restants seront abordés un par un à partir de septembre. Une fois un cluster débloqué, le pays candidat commence à négocier séparément les chapitres thématiques qui le composent.