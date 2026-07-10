Rufisque : Un professeur de maths déféré pour avoir embrassé une élève mineure en pleine salle de classe

Du nouveau dans l'affaire du scandale survenu à l'école Kambal. Selon des sources de Seneweb, la sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a arrêté l'enseignant nigérian P. O. Ufomba. Ce professeur de mathématiques avait embrassé une élève de la classe de 4e, âgée de 15 ans, alors qu'elle composait en sciences physiques, d'après la version de la victime. A la suite de la lettre-plainte déposée par S. B., tutrice de l'élève, la police a ouvert une enquête.



Le suspect a été présenté ce vendredi devant le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque. Il risque de passer sa première nuit en prison.

















































































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