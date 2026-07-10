Espagne : au moins 12 morts dans des incendies qui ravagent le sud du pays

Au moins 12 personnes sont mortes alors qu’un incendie de forêt ravageait la province d’Almería, en Andalousie, en pleine vague de chaleur qui frappe le pays.



Les autorités ont revu à la hausse le bilan initial de six morts à onze, "après la confirmation de cinq décès supplémentaires dans la zone de l’incendie", a indiqué le gouvernement régional d’Andalousie dans un communiqué.



Certains corps ont été retrouvés à l’intérieur de véhicules à Bedar, dans la province d’Almería, a précisé l’exécutif régional.



Cité par la presse espagnole, l'exécutif régional a indiqué que la majorité, voire la totalité, des victimes pourraient être des ressortissants étrangers.



Selon son récit, les personnes décédées se seraient écartées de l’itinéraire d’évacuation indiqué par les services d’urgence et auraient cherché une autre issue en passant par le lit d’une rivière, une décision qui s’est finalement transformée en "piège" lorsqu’elles ont été rattrapées par les flammes.



Le responsable des services d’urgence, Antonio Sanz, a qualifié ces décès de "tragédie sans précédent", ajoutant dans son communiqué que "la douleur est immense".



L’incendie a également fait au moins six blessés, dont une femme souffrant de brûlures et une autre personne victime d’une intoxication par inhalation de fumée. Toutes deux ont été hospitalisées.