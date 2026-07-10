Espagne : au moins 12 morts dans des incendies qui ravagent le sud du pays

Au moins 12 personnes sont mortes alors qu’un incendie de forêt ravageait la province d’Almería, en Andalousie, en pleine vague de chaleur qui frappe le pays.
Les autorités ont revu à la hausse le bilan initial de six morts à onze, "après la confirmation de cinq décès supplémentaires dans la zone de l’incendie", a indiqué le gouvernement régional d’Andalousie dans un communiqué.
Certains corps ont été retrouvés à l’intérieur de véhicules à Bedar, dans la province d’Almería, a précisé l’exécutif régional.
Cité par la presse espagnole, l'exécutif régional a indiqué que la majorité, voire la totalité, des victimes pourraient être des ressortissants étrangers.
Selon son récit, les personnes décédées se seraient écartées de l’itinéraire d’évacuation indiqué par les services d’urgence et auraient cherché une autre issue en passant par le lit d’une rivière, une décision qui s’est finalement transformée en "piège" lorsqu’elles ont été rattrapées par les flammes.
Le responsable des services d’urgence, Antonio Sanz, a qualifié ces décès de "tragédie sans précédent", ajoutant dans son communiqué que "la douleur est immense".
L’incendie a également fait au moins six blessés, dont une femme souffrant de brûlures et une autre personne victime d’une intoxication par inhalation de fumée. Toutes deux ont été hospitalisées.
Les autorités ont revu à la hausse le bilan initial de six morts à onze, "après la confirmation de cinq décès supplémentaires dans la zone de l’incendie", a indiqué le gouvernement régional d’Andalousie dans un communiqué.
Certains corps ont été retrouvés à l’intérieur de véhicules à Bedar, dans la province d’Almería, a précisé l’exécutif régional.
Cité par la presse espagnole, l'exécutif régional a indiqué que la majorité, voire la totalité, des victimes pourraient être des ressortissants étrangers.
Selon son récit, les personnes décédées se seraient écartées de l’itinéraire d’évacuation indiqué par les services d’urgence et auraient cherché une autre issue en passant par le lit d’une rivière, une décision qui s’est finalement transformée en "piège" lorsqu’elles ont été rattrapées par les flammes.
Le responsable des services d’urgence, Antonio Sanz, a qualifié ces décès de "tragédie sans précédent", ajoutant dans son communiqué que "la douleur est immense".
L’incendie a également fait au moins six blessés, dont une femme souffrant de brûlures et une autre personne victime d’une intoxication par inhalation de fumée. Toutes deux ont été hospitalisées.
Plusieurs routes ont été fermées et des habitants évacués à mesure que les flammes progressaient. Une cinquantaine de personnes ont notamment été accueillies dans un centre culturel.
Le niveau d'alerte réhaussé
La progression du feu a contraint à déclencher le niveau 2 du Plan d'urgence contre les feux de forêt d'Andalousie (INFOCA), ainsi qu'à procéder à l'évacuation préventive de centaines d'habitants de Bédar et d'autres zones voisines.
L'Unité militaire d'urgence (UME) a déployé 150 membres pour renforcer les opérations de lutte contre l'incendie de forêt de Los Gallardos, où ils travaillent en coordination avec le Plan Infoca, les pompiers et les autres services d'urgence. Au total, cette opération mobilise environ 300 professionnels sur le terrain.
Selon des témoignages recueillis par les autorités, le feu pourrait avoir été déclenché par la chute d’une ligne électrique, qui aurait embrasé la végétation sèche avant que les flammes ne se propagent rapidement aux zones boisées environnantes. La cause du sinistre n’a toutefois pas encore été confirmée.
Ces dernières années, l’Espagne est confrontée à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues, avec des températures dépassant régulièrement les 40 °C. Ces conditions favorisent le développement d’incendies de grande ampleur.
Le niveau d'alerte réhaussé
La progression du feu a contraint à déclencher le niveau 2 du Plan d'urgence contre les feux de forêt d'Andalousie (INFOCA), ainsi qu'à procéder à l'évacuation préventive de centaines d'habitants de Bédar et d'autres zones voisines.
L'Unité militaire d'urgence (UME) a déployé 150 membres pour renforcer les opérations de lutte contre l'incendie de forêt de Los Gallardos, où ils travaillent en coordination avec le Plan Infoca, les pompiers et les autres services d'urgence. Au total, cette opération mobilise environ 300 professionnels sur le terrain.
Selon des témoignages recueillis par les autorités, le feu pourrait avoir été déclenché par la chute d’une ligne électrique, qui aurait embrasé la végétation sèche avant que les flammes ne se propagent rapidement aux zones boisées environnantes. La cause du sinistre n’a toutefois pas encore été confirmée.
Ces dernières années, l’Espagne est confrontée à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues, avec des températures dépassant régulièrement les 40 °C. Ces conditions favorisent le développement d’incendies de grande ampleur.