Coupe du monde 2026 - Le Maroc et le Brésil se quittent sur un nul (1-1) après un match de haut niveau, Vinicius buteur

Pas de vainqueur à l’issue du premier gros choc de la Coupe du monde 2026, disputé au MetLife Stadium de New York, devant un parterre de stars. Le Maroc et le Brésil ne sont pas parvenus à se départager dans un match que les Lions de l’Atlas ont mieux maîtrisé (1-1). Malheureusement pour eux, la Seleçao a de grandes individualités, et Vinicius a répondu à l’ouverture du score signée Ismael Saibari. Les deux nations se disputeront donc probablement la première place du groupe C à distance, face à l’Écosse et à Haïti.





Le Brésil et le Maroc ont décidé de se quitter en bons amis. Mais les regrets seront sans doute un peu plus du côté de la nation demi-finaliste au Qatar et finaliste de la dernière CAN. Car c’est peu dire que les Marocains ont fait montre d’une générosité, d’une disponibilité et d’un élan collectif bien supérieurs. Tout au moins en première période, pendant laquelle le Brésil, qui avance masqué dans cette Coupe du monde, est apparu un peu plus emprunté. À tel point qu’on a cru à une démonstration marocaine totale.





Vinicius a réveillé le Brésil



C’est donc en toute logique que les Marocains ont ouvert le score, sur une phase de transition à montrer dans toutes les écoles. Il n’a effectivement fallu que deux passes pour permettre à Ismael Saibari de s’offrir un face-à-face avec Alisson, battu par une subtile frappe piquée (0-1, 21e). Un but amplement mérité qui est venu récompenser le visage conquérant des Lions de l’Atlas, qui ont confirmé avoir une bonne tête d’épouvantail dans cette Coupe du monde 2026.



Mais c’était sans compter sur le talent pur et dur dont peut se targuer le Brésil. En grande difficulté dans le jeu, les hommes de Carlo Ancelotti ont malgré tout pu s’en remettre au génie de Vinicius. Le joueur du Real Madrid est allé égaliser dans un angle fermé (1-1, 32e) et aura été le détonateur de nombreuses situations dangereuses. Son réveil a coïncidé avec le coup de mou du Maroc, bien plus éteint en seconde période, certainement par crainte de tout perdre sur un contre éclair. Yassine Bounou a d’ailleurs dû s’employer face à Paqueta (45e+2) et Igor Thiago (52e).







Le Maroc n’a donc pas su passer la seconde au retour des vestiaires. Achraf Hakimi et les siens ont vite pioché physiquement, accablés par la chaleur et exténués par les efforts à produire. Le Brésil n’a pas su en profiter et, pire, sans une double intervention d’Alisson dans les dernières secondes, face à Neil Al Aynaoui puis à Ayoub Amaimouni (90e+9), aurait démarré la compétition de la pire des manières. Un moindre mal, et un bon point pris à l’arrivée.