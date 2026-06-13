Coupe du monde 2026 - Saliba absent, "Cherki je t’aime" et Dembélé buteur : Les Bleus affûtent leur préparation

Doué et Olise en jambes



Il manquait trois joueurs à l’appel : William Saliba, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez étaient absents de l'entraînement, à quatre jours de l'entrée en lice des Bleus au Mondial 2026 contre le Sénégal. Faut-il s’inquiéter ? Non, répond le staff des Bleus qui précise que tout ceci n’est que précaution. Le cas du défenseur d’Arsenal, victime de douleurs au dos depuis plusieurs mois, reste l’affaire la plus enquiquinante. Saliba n’a joué que 45 minutes face à l’Irlande du Nord et il est ménagé lors de chaque séance collective.



Mais il faut rappeler que Samuel Umtiti fut un joueur essentiel des champions du monde 2018 en zappant la grande majorité des entraînements en Russie pour préserver son genou. En sera-t-il de même pour l’ancien Stéphanois ? Aujourd’hui, sa présence au coup d’envoi face au Sénégal n’est pas remise en cause. Ni celle de Tchouaméni ou de Théo Hernandez. Sans eux, les Bleus se sont divisés en deux équipes pour une opposition animée.

Si Marcus Thuram a connu un début d’entraînement poussif au cours duquel Didier Deschamps l’a repris (‘Marcus, tu dois mieux faire’), Désiré Doué et Michael Olise sont ceux qui ont semblé le plus en jambes. Ousmane Dembélé, Jules Koundé et Désiré Doué sont les buteurs du jour même si les défenses ont le plus souvent fait la loi. Pas de grand spectacle, un Deschamps intransigeant, un soleil de plomb : les fans des Bleus auraient pu espérer mieux.

