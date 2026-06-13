Coupe du monde 2026 - Saliba absent, "Cherki je t’aime" et Dembélé buteur : Les Bleus affûtent leur préparation

Parce que nous sommes aux Etats-Unis, n’importe quel spectacle nécessite du pop-corn et un soda. Le plus sucré possible. L’entraînement des Bleus de vendredi, le seul ouvert au public lors du premier tour, n’a pas dérogé à la règle et les 400 chanceux ont eu droit à quelques friandises pour admirer leurs champions. Parmi la foule, des Français du coin et autant d’Américains à la ferveur rapidement douchée par le cagnard accablant. 33 degrés au thermomètre mais l’humidité a transformé le terrain d’entraînement de l’université de Bentley en fournaise.
Kylian Mbappé fut, évidemment, la star de l’après-midi. Aux Etats-Unis, on ne se pose pas la question de son positionnement, de son rendement ou de sa complémentarité avec Ousmane Dembélé. Non, on adule l’une des rares stars de cette Coupe du monde identifiées par les locaux. Quelques supporters du PSG semblaient s’être glissés dans l’assistance puisque Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué ont aussi eu droit à leur mot d’amour. Mais la mascotte reste le meneur de Manchester City accueilli par des "Cherki, je t’aime" de fans enamourés.
Kylian Mbappé fut, évidemment, la star de l’après-midi. Aux Etats-Unis, on ne se pose pas la question de son positionnement, de son rendement ou de sa complémentarité avec Ousmane Dembélé. Non, on adule l’une des rares stars de cette Coupe du monde identifiées par les locaux. Quelques supporters du PSG semblaient s’être glissés dans l’assistance puisque Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué ont aussi eu droit à leur mot d’amour. Mais la mascotte reste le meneur de Manchester City accueilli par des "Cherki, je t’aime" de fans enamourés.
Doué et Olise en jambes
Il manquait trois joueurs à l’appel : William Saliba, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez étaient absents de l'entraînement, à quatre jours de l'entrée en lice des Bleus au Mondial 2026 contre le Sénégal. Faut-il s’inquiéter ? Non, répond le staff des Bleus qui précise que tout ceci n’est que précaution. Le cas du défenseur d’Arsenal, victime de douleurs au dos depuis plusieurs mois, reste l’affaire la plus enquiquinante. Saliba n’a joué que 45 minutes face à l’Irlande du Nord et il est ménagé lors de chaque séance collective.
Mais il faut rappeler que Samuel Umtiti fut un joueur essentiel des champions du monde 2018 en zappant la grande majorité des entraînements en Russie pour préserver son genou. En sera-t-il de même pour l’ancien Stéphanois ? Aujourd’hui, sa présence au coup d’envoi face au Sénégal n’est pas remise en cause. Ni celle de Tchouaméni ou de Théo Hernandez. Sans eux, les Bleus se sont divisés en deux équipes pour une opposition animée.
Si Marcus Thuram a connu un début d’entraînement poussif au cours duquel Didier Deschamps l’a repris (‘Marcus, tu dois mieux faire’), Désiré Doué et Michael Olise sont ceux qui ont semblé le plus en jambes. Ousmane Dembélé, Jules Koundé et Désiré Doué sont les buteurs du jour même si les défenses ont le plus souvent fait la loi. Pas de grand spectacle, un Deschamps intransigeant, un soleil de plomb : les fans des Bleus auraient pu espérer mieux.
Il manquait trois joueurs à l’appel : William Saliba, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez étaient absents de l'entraînement, à quatre jours de l'entrée en lice des Bleus au Mondial 2026 contre le Sénégal. Faut-il s’inquiéter ? Non, répond le staff des Bleus qui précise que tout ceci n’est que précaution. Le cas du défenseur d’Arsenal, victime de douleurs au dos depuis plusieurs mois, reste l’affaire la plus enquiquinante. Saliba n’a joué que 45 minutes face à l’Irlande du Nord et il est ménagé lors de chaque séance collective.
Mais il faut rappeler que Samuel Umtiti fut un joueur essentiel des champions du monde 2018 en zappant la grande majorité des entraînements en Russie pour préserver son genou. En sera-t-il de même pour l’ancien Stéphanois ? Aujourd’hui, sa présence au coup d’envoi face au Sénégal n’est pas remise en cause. Ni celle de Tchouaméni ou de Théo Hernandez. Sans eux, les Bleus se sont divisés en deux équipes pour une opposition animée.
Si Marcus Thuram a connu un début d’entraînement poussif au cours duquel Didier Deschamps l’a repris (‘Marcus, tu dois mieux faire’), Désiré Doué et Michael Olise sont ceux qui ont semblé le plus en jambes. Ousmane Dembélé, Jules Koundé et Désiré Doué sont les buteurs du jour même si les défenses ont le plus souvent fait la loi. Pas de grand spectacle, un Deschamps intransigeant, un soleil de plomb : les fans des Bleus auraient pu espérer mieux.