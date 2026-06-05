Coupe du monde 2026 : la FIFA mise sur un ballon connecté au service de l’arbitrage

La Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ne sera pas seulement la plus grande de l’histoire avec 48 équipes participantes. Elle pourrait également être la plus technologique jamais organisée. Au cœur de cette révolution se trouve un élément incontournable du jeu : le ballon.



Baptisé « Trionda », le ballon officiel de la compétition, conçu par Adidas en partenariat avec la FIFA, embarque une technologie de pointe qui transforme un simple équipement sportif en véritable objet connecté.



Une innovation qui promet d’améliorer la précision des décisions arbitrales et de renforcer l’équité sur le terrain. détectée. les actions les plus controversées. encore les trajectoires. cée avec les outils d’intelligence artificielle utilisés par la FIFA.

















































Le Soleil

