LE PRÉSIDENT MACKY SALL HONORÉ À RABAT : un hommage à son engagement pour la PAIX et la promotion de la FEMME AFRICAINE

À l’occasion de la 5ᵉ édition du Sommet de l’Africanité, organisée à Rabat autour du thème « Leadership féminin en Afrique », Son Excellence Monsieur Macky Sall, ancien Président de la République du Sénégal et Président de la Fondation Macky Sall, a été distingué par le prestigieux Trophée de l’Africanité de la Paix.



Cette haute distinction lui a été décernée par la Fondation Trophée de l’Africanité en reconnaissance de son engagement constant en faveur de la paix, du dialogue entre les peuples, de la stabilité politique et du développement durable du continent africain.

Au-delà de son action pour la paix, cette récompense vient également saluer les nombreuses politiques et initiatives mises en œuvre sous son leadership en faveur de l’autonomisation des femmes, de leur accès à l’éducation, au financement, à l’entrepreneuriat et aux postes de responsabilité. Son action a contribué à renforcer la place des femmes dans les dynamiques économiques, sociales et politiques du Sénégal et de l’Afrique.



Ne pouvant être présent à cette cérémonie, le Président Macky Sall a été représenté par M. Oumar Demba, son Conseiller diplomatique et Administrateur de la Fondation Macky Sall, qui a reçu le trophée en son nom lors de cette importante rencontre continentale réunissant des personnalités engagées pour la promotion du leadership féminin et le rayonnement de l’Afrique.



Recevoir cette distinction dans le cadre d’un sommet consacré au leadership féminin revêt une signification particulière. Elle traduit la reconnaissance, à l’échelle africaine, d’un parcours marqué par la promotion de l’inclusion, de l’égalité des chances, de la paix et du rôle stratégique des femmes dans la transformation du continent.



À travers cet hommage rendu à Rabat, la communauté africaine salue un homme d’État dont l’action a toujours été guidée par la recherche du consensus, le renforcement de la coopération africaine et la construction d’un avenir fondé sur la paix, la prospérité et la dignité des peuples.



Le Trophée de l’Africanité de la Paix décerné à Macky Sall constitue ainsi une reconnaissance de son héritage, de son engagement en faveur de la femme africaine et de sa contribution durable à l’émergence d’une Afrique plus stable, plus inclusive et plus rayonnante sur la scène internationale.