Coupure de courant au Liban depuis samedi

Une fois le soleil couché, le Liban est totalement dans le noir.



Le pays est plongé samedi dans un blackout total après l'arrêt de l'activité de deux importantes centrales électriques faute de carburant.



"Après que la centrale de Deir Ammar a été contrainte d'arrêter sa production d'électricité hier matin en raison de l'épuisement de ses réserves de gazole, la centrale de Zahrani s'est également arrêtée cet après-midi pour la même raison", a indiqué l'EDL dans un communiqué.



Une source au ministère de l'Energie a indiqué à l'AFP que des efforts étaient déployés "pour trouver une solution au problème". Dans son communiqué, l'EDL a indiqué qu'un pétrolier devait arriver samedi soir et être déchargé en début de semaine prochaine.



Ces coupures paralysent la vie de la population et plusieurs secteurs vitaux, tandis que les gérants de générateurs privés rationnent aussi commerces, hôpitaux et foyers, à mesure que le carburant se raréfie.