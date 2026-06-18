Cour des comptes : Mamadou Faye passe la main à Abdoul Magib Guèye et ferme le débat sur la "dette cachée"

Dans un entretien accordé jeudi à L’Observateur, Mamadou Faye revient sur son magistère. Inévitable : la polémique née du rapport de février 2025 sur la dette publique et cette expression "dette cachée" qui a enflammé le débat.



Réponse lapidaire à la question : « Qu’avez-vous retenu de cette affaire ? »

« Je vous renvoie simplement à notre rapport : vous ne verrez pas, dans une page du rapport, où est mentionné ‘dette cachée’. Je ne vais pas me prononcer parce que c’est le contexte et le moment où je parle, qui ne s’y prêtent pas ».



L’ancien président préfère expliquer la technique plutôt que relancer la controverse. La Cour a travaillé selon les normes, avec deux méthodes : le TOFE, Tableau des opérations financières de l’État, et la méthode budgétaire "recettes – dépenses", rapportées au PIB.



« Les deux méthodes de calcul auraient pu ou dû arriver au même résultat si le tableau de passage était utilisé », précise-t-il.



Mamadou Faye referme le dossier : « Je suis mal placé pour parler. Je préfère ne pas me prononcer pour le moment sur ces aspects-là ».



Abdoul Magib Guèye hérite d’une institution sous pression. Entre rigueur des comptes publics et attentes politiques, la Cour des comptes garde son rôle de vigie des finances de l’État.







































































Igfm