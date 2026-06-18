Protection sociale : Ahmadou Al Aminou LO annonce de nouvelles mesures pour les ménages vulnérables

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou LO a placé la protection sociale et la modernisation de l’action publique au cœur de sa communication lors du Conseil des ministres présidé ce mercredi par le chef de l’État, Bassirou Diomaye FAYE.



Face à la vulnérabilité persistante de nombreux ménages, aggravée par les difficultés économiques, le chef du gouvernement a demandé aux ministères concernés d’intégrer les mécanismes de protection sociale dans leurs plans d’actions d’urgence. Il a rappelé les efforts déjà engagés à travers le Registre national unique (RNU), le Programme national de Bourses de sécurité familiale et d’autres dispositifs d’assistance.





Selon lui, la mise à jour et l’extension du RNU, achevées au début de l’année 2026, ont permis d’identifier 996 194 ménages pauvres ou vulnérables, contre 545 000 auparavant. Cette base de données doit désormais servir de référence pour améliorer le ciblage et l’efficacité des interventions publiques.



Dans cette perspective, une réunion consacrée à la gouvernance des programmes sociaux se tiendra avant la fin du mois de juin. Le gouvernement prévoit notamment l’installation du Comité de suivi du RNU, l’adoption du manuel de procédures du dispositif ainsi que le lancement, avant la fin de l’année, d’un projet pilote de digitalisation du paiement des bourses familiales.



Le Premier ministre a également annoncé le paiement prochain des allocations destinées à la nouvelle cohorte de bénéficiaires, accompagné d’un rappel couvrant le premier trimestre de 2026. Il a demandé au ministre chargé des Finances de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer le financement des échéances restantes de l’année.



Au-delà du volet social, Ahmadou Al Aminou LO a insisté sur la nécessité de moderniser le cadre normatif de l’État. Il a invité les ministères à aligner leurs agendas législatifs sur les objectifs du référentiel Sénégal 2050 et a annoncé la finalisation prochaine du Guide de légistique, dont le décret d’approbation devrait être examiné en Conseil des ministres avant la fin du mois d’août.



Le chef du gouvernement a également demandé que les textes d’application accompagnent systématiquement les lois et décrets adoptés afin d’en garantir l’effectivité. Dans la même dynamique, il a fixé comme objectif la publication électronique du Journal officiel et sa numérisation intégrale avant la fin de l’année 2026.































































Walf