Hotel verrouillé, Concentration maximale : Le Sénégal prépare son opération relance dans cette coupe du monde

La défaite contre la France (3-1) a forcément laissé un goût amer aux Lions de la Teranga. Pourtant, au sein de la tanière, il n’est pas question de sombrer dans le doute. Les joueurs et le staff sont conscients d’avoir tenu tête aux Bleus pendant plus d’une heure avant de payer cash plusieurs erreurs dans les moments décisifs de la rencontre.



Après le match, le sélectionneur Pape Thiaw n’a pas cherché d’excuses. Devant son groupe, le technicien sénégalais a insisté sur les détails qui ont fait basculer la rencontre : le manque d’efficacité devant le but, certaines pertes de balle évitables et les erreurs défensives qui ont permis à la France de prendre le dessus. Un discours lucide qui a été bien compris par les joueurs, persuadés qu’ils ont les moyens de rebondir.



Dans le vestiaire, Kalidou Koulibaly a également joué son rôle de capitaine. Le défenseur central a rapidement pris la parole pour remobiliser ses coéquipiers. Son message était simple mais fort : « C’était un match que nous avons perdu, maintenant faisons focus sur le prochain. » Une intervention appréciée par le groupe, qui refuse de considérer cette défaite comme un coup d’arrêt dans ses ambitions.



Selon plusieurs indiscrétions, les Lions sont convaincus qu’ils ont montré de bonnes choses face à l’une des meilleures sélections du monde. Cette conviction nourrit aujourd’hui leur détermination. Tous veulent répondre présents contre la Norvège et sont conscients que cette rencontre pourrait déjà être décisive pour la suite de leur parcours dans la compétition.



Afin de préparer ce rendez-vous dans les meilleures conditions, le staff technique a décidé de renforcer la concentration autour du groupe. L’accès à l’hôtel des Lions a été fortement restreint au lendemain de la rencontre face à la France. Même certains proches des joueurs ont rencontré des difficultés pour accéder à la tanière sénégalaise. Ce n’est qu’à l’occasion de la journée de repos accordée par le staff que plusieurs familles ont pu rendre visite aux internationaux.



L’ambiance reste néanmoins sereine. La frustration de la défaite est toujours présente, mais elle a laissé place à une forte envie de réaction. Dans les discussions entre joueurs comme au sein du staff, un même mot revient : revanche. Les Lions savent qu’ils n’ont plus vraiment le droit à l’erreur et entendent livrer une prestation de très haut niveau face à la Norvège.



Plus que jamais, le groupe reste uni et concentré sur son objectif. Dans la tanière, la page de la France est déjà tournée. Désormais, tous les regards sont rivés vers la Norvège, avec la ferme intention de relancer la campagne mondiale du Sénégal.





Khadim DIAKHATÉ