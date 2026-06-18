Mimi: "J’apporte mon soutien total à notre nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports Djirègne Coly face aux attaques misogynes et moyenâgeuses..."

"J’apporte mon soutien total à notre nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports Djirègne Clotilde Coly
face aux attaques misogynes et moyenâgeuses
. Belle africaine vous êtes, belle africaine restez-le!
La meilleure réponse à apporter sera une détermination de fer que nous lisons déjà dans votre sérénité.
Vive les femmes!" post Aminata Touré dite Mimi
face aux attaques misogynes et moyenâgeuses
. Belle africaine vous êtes, belle africaine restez-le!
La meilleure réponse à apporter sera une détermination de fer que nous lisons déjà dans votre sérénité.
Vive les femmes!" post Aminata Touré dite Mimi