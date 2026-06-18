Mimi: "J’apporte mon soutien total à notre nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports Djirègne Coly face aux attaques misogynes et moyenâgeuses..."

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 18 Juin 2026 à 12:52 modifié le Jeudi 18 Juin 2026 - 14:52

La nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Djirèye Clotilde Coly (nommée le 1er juin 2026 en remplacement de Khady Diène Gaye), est la cible de propos dégradants et de bodyshaming sur les réseaux sociaux, des attaques fermement condamnées , notamment par l'organisation Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA).

Les détracteurs de la ministre s'en prennent directement à son physique et à son apparence corporelle.

Haut Représentant du Président de la République du Sénégal, Aminata Touré dite Mimi soutient celle qui tient les manettes du département des sports du Sénégal.

Dakarposte publie son ...post!



"J’apporte mon soutien total à notre nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports Djirègne Clotilde Coly

face aux attaques misogynes et moyenâgeuses

. Belle africaine vous êtes, belle africaine restez-le!

La meilleure réponse à apporter sera une détermination de fer que nous lisons déjà dans votre sérénité.

Vive les femmes!" post Aminata Touré dite Mimi



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