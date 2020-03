Covid-19 / Cheikh Ba invite les politiques à éviter toute tentative de récupération

Le responsable politique à la Médina, . Il a surtout invité les leaders de la Médina à éviter de se singulariser en espérant un gain politique qui serait juste malsain, en se mettant en avant (par des slogans, des flyers ou autres tee-shirts par exemple). Nous reproduisons un extenso son appel : « Le bonheur rassemble, le malheur réunit » (Bougeard) A ce moment précis, je pense à tous mes « concitoyens » du Monde, atteints par la maladie, disparus ou alités, à toutes ces personnes victimes collatérales avec le confinement et la fermeture des aéroports, à toutes ces entreprises qui ferment «déversant» dans la rue des milliers de pères de famille à l’avenir subitement noirci, à tous ces braves journaliers qui survivaient au jour le jour, rattrapés par la réalité de la précarité, à mes compatriotes collectivement habités d’une indéfinissable angoisse existentielle parce que nos enfants ne peuvent plus étudier et que des crises graves (alimentaire? économique?) guettent. Le monde est véritablement en guerre. Masquer les messages précédents Ma Médina est donc concernée et l’union sacrée doit être décrétée. Il faut surtout éviter de tenter de se singulariser en espérant un gain politique qui serait juste malsain, en mettant en avant (par des slogans, des flyers ou autres tee-shirts par exemple) un parti, un mouvement ou un leader dans le combat. Au contraire. Il faut éclipser les divergences politiques. Je lance ainsi un appel au Maire pour prendre l’initiative d’inviter tous les leaders d’opinion, politiques, religieux et coutumiers, tous les experts (clin d’œil au colonel Adji) à se retrouver pour apprécier la situation et envisager une riposte soutenue et spécifique à notre commune. La CATB répondra présente. En attendant, prions, restons disciplinés et solidaires.





























dakaractu