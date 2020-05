Covid-19: Deux cas positifs signalés à l’hôpital de Pikine, des agents confinés chez eux

Le personnel de santé de l’hôpital de Pikine est réduit, depuis le 18 mai dernier, informe L’As. Qui indique qu’à l’origine de cette situation : le diagnostic de deux cas qui se sont révélés positifs au Covid-19. Il s’agit de deux personnes âgées qui prises en charge au service de médecine interne de l’hôpital.



La première patiente a été transférée au centre de traitement des épidémies de l’hôpital Aristide Le Dantec et le second patient est interné, depuis hier, en réanimation au centre de l’hôpital de Fann, ajoute L’As.



Ainsi, les autorités de l’hôpital de Pikine ont confiné à domicile le personnel médical et paramédical qui a eu un contact avec les deux malades. Le service a été désinfecté.



















































seneweb