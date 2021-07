Covid-19/Dr Fallou Samb : «Il faut retourner à l’état d’urgence et au couvre-feu, sinon ce sera catastrophique»

Membre de l’Ordre des médecins et responsable des cliniques privées du Sénégal, Docteur Fallou Samb prédit une hécatombe, à ce rythme des nouvelles contaminations de la Covid-19.



«La situation est déjà grave. On est maintenant de plain-pied dans la 3e vague et je crois que des mesures s’imposent pour préserver les Sénégalais. Il n’y a plus de doute. La maladie est là et le virus circule carrément», a-t-il déclaré.



Tout en déplorant le plan de riposte adopté par l’Etat. «Il nous faut retourner à la case de départ, surtout respecter les mesures barrières et communiquer aussi, parce que depuis quelque temps, on sent un relâchement au niveau de l’autorité sanitaire. J’estime qu’il faut reprendre la politique et redéfinir de nouvelles stratégies pour pouvoir protéger les Sénégalais, sinon on va droit vers la catastrophe», avertit-il.



Docteur Samb de fustiger : «La 3e vague a été annoncée depuis des semaines, mais nous n’avons pas vu de nouvelles stratégies. Les gens ne parlent même plus de coronavirus ; on se permet même d’aller prendre des prix.»



Poursuivant sur la Rfm, le médecin privé a rappelé que «la situation est là». «Nous sommes en guerre et nous sommes en train de perdre des batailles comme celle de la communication et de la politique stratégique vis-à-vis de cette maladie. On commence à s’amenuiser», a-t-il affirmé.



Avant de préconiser : «Il faut revenir sur l’état d’urgence et au couvre-feu. Une vie n’a pas de prix. On ne peut pas laisser les Sénégalais avec cette maladie et les regarder. Ce n’est pas responsable !»















































seneweb