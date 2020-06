Covid-19 / Fin de quarantaine : Aly Ngouille Ndiaye annonce la bonne nouvelle

« Après avoir décidé de me mettre en quatorzaine conformément au protocole sanitaire, je suis heureux de vous annoncer qu'à son terme ce samedi, j’ai effectué un test au Covid19 qui est revenu négatif. Je remercie tous les Sénégalais et Sénégalaises pour leurs prières et soutiens ». Ces propos sont du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.



Cette décision a été prise à la suite d’un cas positif au coronavirus détecté dans son cabinet ministériel. Toutefois, certains de ses collaborateurs testés positifs sont toujours sous traitement.



« Être négatif n’est pas synonyme d’immunité. Je vous invite tous à observer les mesures barrières pour que nous combattions la pandémie », a-t-il laissé entendre sur son compte officiel Facebook.