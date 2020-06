Covid-19: La police continue de traquer les sans masques. Regardez

Suite à la décision des autorités gouvernementales d’alléger les mesures sécuritaires et sanitaires, relatives à la lutte contre la pandémie du covid-19, certains citoyens refusent de porter et d'autres semblent étre fatiguées du port des masques. Mais les forces de l’ordre et de sécurité veillent à l’obligation de porter un masque. Dans pratiquement tous les marchés des capitales régionales les flic veillent et procèdent souvent aux arrestations. Des patrouilles sont organisées par les chef de postes surtout dans les lieux publics