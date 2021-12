Covid-19: Les primes de motivation des agents de santé en service dans les Cte, supprimées

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale informe, via une circulaire, de la fin, en décembre, de cette “récompense” que le chef de l’Etat avait ordonnée dans le cadre de la lutte contre la pandémie.



«Depuis l’apparition de la Covid-19 en mars 2020, le président de la République avait pris la décision de motiver mensuellement les agents de santé et plus particulièrement les équipes de prise en charge de première ligne en service dans les Centres de traitement des épidémies.



Le paiement de cette motivation prenant fin ce 1er décembre 2021. Je vous demande d’en informer les intéressés», lit-on.