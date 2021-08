Covid-19/Sodida: Un particulier vend de l'oxygène entre 90.000 et 40.000 F CFA

Un qui a flairé la bonne affaire en ouvrant une structure qui loue des concentrateurs d'Oxygène, produit devenu la denrée la plus rare en cette période pandémie de la Covid-19.



Cette annonce circule dans les réseaux sociaux avec un numéro de téléphone visible et l'entreprise se trouve à la zone industrielle de la Sodida.



Pour pouvoir bénéficier de ses services, Henry Venn loue à quatre vingt dix mille (90.000 F CFA) la première semaine et quarante mille (40.000 F CFA) pour les autres semaines. Et aux dernières nouvelles, c'est la ruée vers le produit rare.