Covid-19 : avec 483 décès en 24 heures, la France passe la barre des 28 000 morts

En France, plus de 28 000 personnes sont mortes en lien avec le Covid-19 depuis le 1er mars, dont 483 dans les dernières 24 heures, selon le bilan diffusé, dimanche 17 mai, par la direction générale de la Santé (DGS).



L'augmentation est la plus importante de ces dernières semaines. Elle est essentiellement due aux décès en Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+429 par rapport à samedi, contre +54 à l'hôpital).





Le bilan communiqué dimanche se répartit entre 17 466 décès dans les hôpitaux et 10 642 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux, précise la DGS.



Le solde entre admissions et sorties reste négatif



En revanche, les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent de baisser. En effet, la DGS ajoute que le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 est de 19 361, soit 3 208 patients de moins en une semaine.



Le nombre de malades atteints d'une forme sévère du nouveau coronavirus et hospitalisés en réanimation s'élève à 2 087. Vingt-quatre patients ont été admis en réanimation, contre 38 il y a une semaine, mais le solde entre admissions et sorties reste négatif (-45).



Depuis le début de l'épidémie, 98 569 personnes ont été hospitalisées, dont près de 17 500 en réanimation, et 61 213 personnes sont rentrées à leur domicile.



Selon les données publiées par Santé publique France, le nombre de cas de contamination s'élève à 142 411 contre 142 291 samedi, soit une hausse de 120 cas en 24 heures.