Covid-19 en France : 289 décès en 24 heures, 35 départements classés en "rouge"

35 départements sont dans le rouge. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont révélé jeudi 30 avril la carte de France révélant l'étendue de l'épidémie du Covid-19, conformément au plan de déconfinement présenté cette semaine par le Premier ministre Édouard Philippe. Elle synthétise plusieurs données : les consultations aux urgences pour des suspicions de coronavirus et la tension hospitalière en matière de capacité de réanimation.



Sans surprise, la région Grand Est, l'Ile-de-France et le Nord de la France sont en rouge, ainsi que la Haute-Corse et le Lot, soit un total de 35 départements. La partie centre du pays et le Sud-est figure en orange, couleur intermédiaire. L'Ouest du pays en vert.



Il s'agit d'une première version, qui sera mise à jour quotidiennement. Edouard Philippe avait précisé que le confinement serait amorcé à partir du 11 mai de manière progressive" et "différenciée" en fonction de l'intensité de la circulation du coronavirus dans les départements.



Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a souligné que le confinement restait pour l'heure de rigueur dans tout le territoire. "Ces cartes ne changent absolument rien au confinement qui reste nécessaire jusqu'au 11 mai", a-t-il insisté lors d'un point de presse avec le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.



La première carte reflète la circulation du virus département par département en s'appuyant sur la part des patients qui s'adressent aux urgences de leur hôpital pour une suspicion d'infection à coronavirus (inférieur à 6% en vert, entre 6 et 10% en orange et supérieur à 10% en rouge).





Quelque 700 services d'urgence servent à construire cet indicateur "maîtrisé, fiable, robuste et extrêmement sensible", a précise Olivier Véran.



D'autres indicateurs sont pris en compte, comme les remontées d'informations de la part de médecins généralistes ou le nombre de tests positifs réalisés par département.



La deuxième carte présente la tension sur les capacités de réanimation des hôpitaux en pourcentage de la capacité initiale (inférieur à 60% en vert, 60 à 80% en orange et entre 80 et 161% en rouge).



Avant l'épidémie, la France comptait une capacité initiale de quelque 5 000 lits en réanimation; leur nombre a été porté à 10 000 environ par adaptations et aménagements des hôpitaux. "Tant que les réanimations n'ont pas retrouvé un rythme de croisière normal, nous devons faire très attention", a souligné Olivier Véran.