Covid-19 : l'Europe sur le qui-vive, les contaminations en hausse de 55 % selon l'OMS

L'Europe a enregistré ces quatre dernières semaines une augmentation de 55 % des cas de contaminations au Covid-19.



Le chiffre est révélé par l'Organisation mondiale de la Santé au moment où la situation s'aggrave encore ces derniers jours en Europe centrale.



La Slovaquie entame un confinement partiel à partir de lundi prochain alors qu'en Allemagne, les autorités font campagne en faveur d'une troisième dose de vaccin anti-covid.



Jusqu'à présent, seuls deux millions d'Allemands ont reçu un rappel.



Jens Spahn, ministre allemand de la Santé : "Le rappel de vaccin est important. Tant la communauté médicale que le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux s'accordent à dire que toute personne ayant reçu une seconde vaccination il y a 6 mois ou plus devrait recevoir un rappel de vaccin."



De son côté, le laboratoire américain Pfizer annonce que des essais cliniques confirment l'efficacité de sa pilule anti-Covid à près de 90 % pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès.



Dr Mikael Dolsten, directeur scientifique de Pfizer : "Dans les trois jours suivant les symptômes, un malade qui prend notre traitement est protégé à 89 % contre le risque d'une hospitalisation. Et les données indiquent 100 % contre le risque de décéder du Covid. Et même si vous commencez le traitement cinq jours après avoir contracté un Covid avec symptômes, la protection est de 85 %."





Selon un bilan établi par l'AFP, la pandémie de Covid a fait plus de 5 028 000 victimes dans le monde depuis la fin décembre 2019.



En prenant en compte la surmortalité indirectement liée au Covid, L'OMS estime que le bilan global pourrait être deux à trois fois plus élevé.