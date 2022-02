Covid-19 : le port du masque en extérieur à Paris ne sera plus obligatoire à partir de mercredi, confirme la préfecture de police

Le port du masque en extérieur à Paris ne sera plus obligatoire à partir du mercredi 2 février, confirme, lundi 31 janvier, la préfecture de police de Paris dans un communiqué. "Cette mesure s’inscrit dans un contexte de diminution marquée du taux d’incidence dans la région depuis quelques jours", écrit la préfecture de police. "Lorsque le respect des distanciations sociales n’est pas possible, en extérieur, chacun est invité à porter le masque de protection." ajoute la préfecture.



Le Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé jeudi que le port du masque ne serait plus obligatoire en extérieur à partir du 2 février, date à laquelle seront abandonnées les jauges dans les lieux recevant du public. Le télétravail "ne sera plus obligatoire", mais recommandé à cette date, a encore indiqué le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Matignon.