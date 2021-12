Covid-19: le variant Omicron inquiète les marchés mondiaux

Ouverture en baisse pour la Bourse de New York, perte de vitesse pour l'ensemble des places financières européennes. Le variant Omicron fait des dégâts sur les marchés. Il est l'une des principales peurs des investisseurs.



Les restrictions déjà prises ou à venir font craindre un énième ralentissement de l'économie. Exemple : la propagation du variant a fait temporairement chuter les cours du pétrole de plus de 5%. Son impact sur la demande d'or noir est redouté car les mesures de restriction de déplacement sont chaque jour un peu plus strictes.



Autre signe de la méfiance actuelle : le cours de l'or est à la hausse depuis près de trois semaines, redevenu une valeur refuge dans cette période d'incertitude.



Davos reporté

Sur le front monétaire, ce lundi la Banque centrale chinoise a abaissé pour la première fois en près de deux ans l'un de ses taux d'intérêt de référence. Une mesure destinée à soutenir l'activité économique dans un contexte d'essoufflement de la reprise.



Autre annonce : le forum économique mondial de Davos qui devait se tenir fin janvier en Suisse est reporté. Il s'agit du plus important rassemblement entre milieux d'affaires et responsables politiques. Une conséquence qui a moins d'impact pour les populations mais révélatrice d'un comportement général des acteurs économiques : prudents et inquiets.



























































rfi