Covid19 au Sénégal : Idrissa Seck appelle au respect des instructions du gouvernement et des autorités sanitaires.

Le leader du parti Rewmi s'est exprimé sur la propagation du coronavirus. Des décisions ont été prises hier par le chef de l'État et son gouvernement dans le but de limiter la propagation du Covid 19. C'est sans doute en s'inspirant de cela que "Ndamal Cadior" a donné son point de vue là dessus, en interpellant tous les sénégalais à se conformer sur les recommandations du gouvernement et des autorités sanitaires en particulier.



« C'est vrai qu'il est difficile de reporter certains événements déjà programmés, mais il faut savoir que la santé est avant tout la priorité et que nous devons éviter que le virus se propage et dépasse la capacité de nos hôpitaux » lance le leader de « IDY2019 ».



Il félicitera ainsi les autorités sanitaires en passant par les médecins, les infirmiers et tout le corps, de tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour freiner le virus.



Idrissa Seck implorera Allah de faciliter à tous les acteurs évoluant dans le domaine de la santé, de découvrir tout moyen pouvant participer à l'éradication du Covid 19.





















dakaractu