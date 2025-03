Création d’un Front Multi-Luttes : Une cinquantaine de collectifs, syndicats et associations s’unissent pour une justice sociale

Un nouveau mouvement social, le Front Multi-Luttes, a vu le jour ce jeudi 20 mars 2025 à Dakar.



Cette initiative, portée par une cinquantaine de collectifs, syndicats et associations, vise à fédérer les forces vives du pays contre l’injustice sociale, l’exploitation et la spoliation.





Dans une déclaration commune, les signataires ont exprimé leur ras-le-bol face à un système qu’ils jugent « injuste, prédateur et affameur ». Ils dénoncent avec force les maux qui rongent la société sénégalaise.



Construire un Sénégal plus juste



Ils dénoncent notamment les licenciements abusifs et le non-respect des droits des travailleurs, qui plongent des familles entières dans la précarité ; la spoliation foncière et l’expulsion des populations, qui privent les communautés de leurs terres et de leurs moyens de subsistance et la corruption et le détournement des richesses nationales, qui creusent les inégalités et entravent le développement du pays.



« Pendant 7 ans pour certains, 12 ans pour d’autres, plus de 25 ans pour certains, nous avons résisté », peut-on lire dans leur communiqué. « Aujourd’hui, nous ne serons plus jamais seuls. FERAL SUNUY RONQOOÑ JOT NA ! ».



Le Front Multi-Luttes se veut une réponse à l’éparpillement des luttes sociales, qui ont souvent manqué d’efficacité face à un système bien organisé.



« Nous avons compris que l’isolement nous affaiblit », affirment les signataires. « Fini les luttes éparpillées ! Fini les résistances solitaires ! Nous faisons front commun ».



Le mouvement entend « imposer la justice sociale » et « prendre ce qui nous revient, par la force du nombre, par la puissance de notre union ! ».



Cette volonté de passer à l’action témoigne d’une prise de conscience collective et d’une détermination à ne plus se contenter de revendications, mais à exiger des résultats concrets.



Le Front Multi-Luttes regroupe une diversité d’acteurs notamment des travailleurs de divers secteurs (hôtellerie, industrie, santé, etc.), unis dans leur lutte pour des conditions de travail dignes et équitables, des collectifs de victimes de spoliation foncière, déterminés à récupérer leurs terres et à défendre leurs droits ; des associations de défense des droits humains, qui veillent au respect des libertés fondamentales et à la protection des plus vulnérables et le Frapp.



Le Front Multi-Luttes lance un appel à tous les Sénégalais « laissés pour compte » à rejoindre leur mouvement. Ils appellent à une mobilisation générale pour « redresser ces torts » et construire un Sénégal plus juste, où les droits de chacun sont respectés et où les richesses sont équitablement partagées.













































Walf