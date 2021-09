Crise à la RTS- Le touchant message du célèbre présentateur de l'émission "Dagn Kumpeu" (Ismaïla) au Président Macky Sall (VIDÉO)

Rédigé par Dakarposte le Samedi 4 Septembre 2021 à 16:32 Rédigé par Dakarposte le Samedi 4 Septembre 2021 à 16:32

Encore larvée ces derniers mois, la crise qui couvait à la RTS (entre le DG Racine Talla et les syndicalistes) est devenue ouverte ces derniers jours à la suite de plaintes, déclarations, si-in, protestations à tous crins, entre autres menaces de mort...

Comme en dit long la vidéo ci-dessous, le contesté administrateur de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, seul au banc des accusés, taillerait des croupières aux syndicalistes entre autres agents qui n'obéissent pas au doigt et à l'oeil...

Cette lettre ouverte de notre confrère Ismaïla Diop fera, à n'en point douter, vibrer la corde sensible du chef de l'Etat, Macky Sall réputé affable (c'est à dire qui accueille et écoute de bonne grâce ceux qui s'adressent à lui )

Dakarposte publie in extenso, afin que nul n'en ignore, ce message on ne peut plus touchant à l'actif du présentateur de la très suivie émission "Dagn Kumpeu" qui passe sur la télévision nationale (RTS).









Mamadou Ndiaye