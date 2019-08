Crise au sein du Pds : « Nous avons la légalité (...) nous ne pouvons pas reculer et nous allons nous organiser » (Oumar Sarr)

Seul le bureau politique du Pds peut procéder à des modifications du règlement intérieur, a d’emblée renseigné Oumar Sarr répondant sur l’illégalité de la mesure liée au remaniement du secrétariat national du parti. ‘’Nous allons nous battre pour que les lois du parti soient respectées. Nous ne pouvons pas reculer et nous allons nous organiser pour que la démocratie du parti soit respectée ’’, a-t-il confié. Si jamais ils prennent des mesures en s’appuyant sur des mesures illégitimes nous irons au tribunal, a menacé l’ex Secrétaire national adjoint du Pds. Selon le maire de Dagana, le parti est dirigé par un comité directeur et cela fait 8 mois que le parti refuse de convoquer le comité. Le bureau politique du Pds élu date des années 80 et beaucoup n’y sont plus membres, renseigne Oumar Sarr.

