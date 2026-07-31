Crise migratoire à Ceuta : l’afflux de migrants ravive les fractures politiques au sein de l’Union européenne

L’arrivée de plusieurs dizaines de milliers de migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, ces derniers jours, semblait d’abord relever d’une urgence humanitaire et sécuritaire. Mais à mesure que la situation sur le terrain se stabilise, c’est une tout autre crise qui se dessine : celle des profondes divisions politiques au sein de l’Union européenne sur la gestion des frontières extérieures et de l’immigration irrégulière.



Selon les autorités espagnoles, la majorité des migrants ayant franchi la frontière vers Ceuta ont déjà regagné le Maroc grâce à une coopération étroite entre Rabat et Madrid.

Si cette évolution apaise les tensions immédiates sur le terrain, elle n’a en rien dissipé les controverses diplomatiques suscitées par cet épisode, qui met une nouvelle fois à l’épreuve la solidarité européenne.



Les critiques les plus virulentes sont venues de plusieurs gouvernements conservateurs européens. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a ouvert les hostilités en réclamant la suspension de l’Espagne de l’espace Schengen, estimant que Madrid n’avait pas assuré avec suffisamment de rigueur la protection des frontières extérieures de l’Union.



Cette position a rapidement trouvé des relais auprès de plusieurs dirigeants européens, notamment en Finlande, au Danemark et en République tchèque.

Le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, est allé plus loin en accusant directement son homologue espagnol, Pedro Sánchez, d’avoir volontairement laissé entrer les migrants dans une logique de calcul politique.



Établissant un parallèle avec la crise migratoire de 2015, le dirigeant tchèque a comparé l’attitude du gouvernement espagnol à celle qu’il attribue à l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, affirmant que l’accueil des migrants répondrait davantage à des considérations électorales qu’à des impératifs humanitaires ou sécuritaires.



Madrid a immédiatement rejeté ces accusations. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a dénoncé des déclarations « démagogiques » et rappelé que les autorités espagnoles avaient réagi avec fermeté afin de reprendre le contrôle de la situation.



Face à l’ampleur de la polémique, les principales institutions européennes sont finalement sorties de leur réserve. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié d’« inacceptables » les images diffusées depuis Ceuta, tout en rappelant qu’une exclusion de l’Espagne de l’espace Schengen serait juridiquement impossible sans remettre en cause les fondements mêmes du code Schengen.

Les textes européens ne prévoient, en cas de crise, que le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures.



De son côté, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a privilégié un ton plus mesuré. Tout en exprimant sa solidarité envers Madrid, il a insisté sur la nécessité de préserver l’intégrité de l’espace Schengen et de soutenir les efforts engagés par l’Espagne pour protéger les frontières extérieures de l’Union.



Dans un message publié sur le réseau social X, Antonio Costa a salué la coopération étroite entre l’Espagne et le Maroc, estimant que l’accélération des procédures de retour démontrait la détermination des autorités à lutter contre l’immigration irrégulière et les réseaux de passeurs.

Il a également assuré que les institutions européennes resteraient en contact permanent avec le gouvernement espagnol afin de suivre l’évolution de la situation.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a, pour sa part, tenu à rassurer ses partenaires européens sur le fonctionnement de Schengen.

Selon José Manuel Albares, l’intégrité de l’espace de libre circulation demeure pleinement préservée. Il a rappelé que les migrants présents à Ceuta ne bénéficient d’aucun droit de circulation automatique vers la péninsule Ibérique ou les autres États membres et que tout passage demeure soumis à des contrôles policiers rigoureux.



Au-delà de la crise migratoire elle-même, l’épisode de Ceuta met en lumière les divergences persistantes qui traversent l’Union européenne sur les politiques migratoires.

Entre appels à un durcissement des contrôles, impératifs de solidarité et nécessité de préserver les principes fondateurs de Schengen, l’Union peine une nouvelle fois à afficher une position commune.

Alors que les discussions diplomatiques se poursuivent avec les autorités marocaines afin de prévenir de nouveaux mouvements migratoires, la séquence rappelle combien la question des frontières demeure l’un des sujets les plus sensibles et les plus clivants de la construction européenne.

Derrière les enjeux humanitaires et sécuritaires se joue également un affrontement politique qui révèle les fragilités persistantes du projet européen face aux défis migratoires contemporains.