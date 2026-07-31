Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Crise migratoire à Ceuta : l’afflux de migrants ravive les fractures politiques au sein de l’Union européenne

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 31 Juillet 2026 à 19:54 modifié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 21:55

Crise migratoire à Ceuta : l’afflux de migrants ravive les fractures politiques au sein de l’Union européenne
L’arrivée de plusieurs dizaines de milliers de migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, ces derniers jours, semblait d’abord relever d’une urgence humanitaire et sécuritaire. Mais à mesure que la situation sur le terrain se stabilise, c’est une tout autre crise qui se dessine : celle des profondes divisions politiques au sein de l’Union européenne sur la gestion des frontières extérieures et de l’immigration irrégulière.

Selon les autorités espagnoles, la majorité des migrants ayant franchi la frontière vers Ceuta ont déjà regagné le Maroc grâce à une coopération étroite entre Rabat et Madrid.
Si cette évolution apaise les tensions immédiates sur le terrain, elle n’a en rien dissipé les controverses diplomatiques suscitées par cet épisode, qui met une nouvelle fois à l’épreuve la solidarité européenne.

Les critiques les plus virulentes sont venues de plusieurs gouvernements conservateurs européens. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a ouvert les hostilités en réclamant la suspension de l’Espagne de l’espace Schengen, estimant que Madrid n’avait pas assuré avec suffisamment de rigueur la protection des frontières extérieures de l’Union.

Cette position a rapidement trouvé des relais auprès de plusieurs dirigeants européens, notamment en Finlande, au Danemark et en République tchèque.
Le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, est allé plus loin en accusant directement son homologue espagnol, Pedro Sánchez, d’avoir volontairement laissé entrer les migrants dans une logique de calcul politique.

Établissant un parallèle avec la crise migratoire de 2015, le dirigeant tchèque a comparé l’attitude du gouvernement espagnol à celle qu’il attribue à l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, affirmant que l’accueil des migrants répondrait davantage à des considérations électorales qu’à des impératifs humanitaires ou sécuritaires.

Madrid a immédiatement rejeté ces accusations. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a dénoncé des déclarations « démagogiques » et rappelé que les autorités espagnoles avaient réagi avec fermeté afin de reprendre le contrôle de la situation.

Face à l’ampleur de la polémique, les principales institutions européennes sont finalement sorties de leur réserve. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié d’« inacceptables » les images diffusées depuis Ceuta, tout en rappelant qu’une exclusion de l’Espagne de l’espace Schengen serait juridiquement impossible sans remettre en cause les fondements mêmes du code Schengen.
Les textes européens ne prévoient, en cas de crise, que le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures.

De son côté, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a privilégié un ton plus mesuré. Tout en exprimant sa solidarité envers Madrid, il a insisté sur la nécessité de préserver l’intégrité de l’espace Schengen et de soutenir les efforts engagés par l’Espagne pour protéger les frontières extérieures de l’Union.

Dans un message publié sur le réseau social X, Antonio Costa a salué la coopération étroite entre l’Espagne et le Maroc, estimant que l’accélération des procédures de retour démontrait la détermination des autorités à lutter contre l’immigration irrégulière et les réseaux de passeurs.
Il a également assuré que les institutions européennes resteraient en contact permanent avec le gouvernement espagnol afin de suivre l’évolution de la situation.
Le ministre espagnol des Affaires étrangères a, pour sa part, tenu à rassurer ses partenaires européens sur le fonctionnement de Schengen.
Selon José Manuel Albares, l’intégrité de l’espace de libre circulation demeure pleinement préservée. Il a rappelé que les migrants présents à Ceuta ne bénéficient d’aucun droit de circulation automatique vers la péninsule Ibérique ou les autres États membres et que tout passage demeure soumis à des contrôles policiers rigoureux.

Au-delà de la crise migratoire elle-même, l’épisode de Ceuta met en lumière les divergences persistantes qui traversent l’Union européenne sur les politiques migratoires.
Entre appels à un durcissement des contrôles, impératifs de solidarité et nécessité de préserver les principes fondateurs de Schengen, l’Union peine une nouvelle fois à afficher une position commune.
Alors que les discussions diplomatiques se poursuivent avec les autorités marocaines afin de prévenir de nouveaux mouvements migratoires, la séquence rappelle combien la question des frontières demeure l’un des sujets les plus sensibles et les plus clivants de la construction européenne.
Derrière les enjeux humanitaires et sécuritaires se joue également un affrontement politique qui révèle les fragilités persistantes du projet européen face aux défis migratoires contemporains.

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Le non-versement des émoluments de Pape Thiaw par l'État : la FSF prise au piège de ses engagements contractuels

Le non-versement des émoluments de Pape Thiaw par l'État : la FSF prise au piège de ses engagements contractuels

L'indiscutable magnétisme de Mariam Ba : Quand la grâce épouse le talent

L'indiscutable magnétisme de Mariam Ba : Quand la grâce épouse le talent

Cheikh Amar, figure de proue de l'entreprise vouée aux siens

Cheikh Amar, figure de proue de l'entreprise vouée aux siens

L’affaire Abdou Aziz Samb et Diarra Touré secoue la toile

L’affaire Abdou Aziz Samb et Diarra Touré secoue la toile

SN HLM : le personnel arbore des brassards rouges en signe de protestation tandis que le Directeur général se retranche dans son bureau

SN HLM : le personnel arbore des brassards rouges en signe de protestation tandis que le Directeur général se retranche dans son bureau

Dakar 2026 : Le Phare des Mamelles s’illumine pour sceller le compte à rebours des cent jours avant les JOJ

Dakar 2026 : Le Phare des Mamelles s’illumine pour sceller le compte à rebours des cent jours avant les JOJ

Affaire Jérôme Bandiaky : Les raisons d'un maintien prolongé en détention malgré le verdict du tribunal

Affaire Jérôme Bandiaky : Les raisons d'un maintien prolongé en détention malgré le verdict du tribunal

Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747