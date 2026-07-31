Grand Magal de Touba 2026 : la Police nationale déploie un vaste dispositif pour assurer la sécurité des pèlerins

À quelques jours du Grand Magal de Touba, l'une des plus importantes manifestations religieuses d'Afrique de l'Ouest, la Police nationale a engagé un dispositif sécuritaire d'envergure destiné à garantir la protection des millions de fidèles attendus dans la cité religieuse.

L'objectif est d'assurer le bon déroulement de cet événement majeur en veillant à la sécurité des personnes, à la préservation de leurs biens et au maintien de l'ordre public tout au long du pèlerinage.



Plus de soixante-douze heures avant le début des célébrations, la présence des forces de police est déjà particulièrement perceptible dans les principales artères de Touba.

Les unités déployées occupent les points stratégiques de la ville et multiplient les patrouilles afin d'anticiper les risques liés à l'affluence exceptionnelle des pèlerins venus de toutes les régions du Sénégal et de la diaspora.



Dans le souci d'assurer une coordination optimale des opérations, le Directeur de la Sécurité publique, le Commissaire divisionnaire Ndiarra Sène, s'est rendu à Touba le jeudi 30 juillet 2026.

Cette mission de terrain a débuté par une réunion stratégique tenue au Commissariat spécial de Touba, en présence des responsables des différentes unités engagées dans le dispositif sécuritaire.



Les échanges ont permis d'évaluer les préparatifs, de préciser les modalités d'intervention et de renforcer la coordination entre les différents services appelés à intervenir durant le Magal.

À l'issue de cette séance de travail, le Directeur de la Sécurité publique a effectué une tournée d'inspection auprès des postes avancés de la police afin de s'assurer de l'état de préparation des effectifs et des moyens opérationnels déployés sur le terrain.



À travers cette mobilisation, la Police nationale entend répondre aux exigences d'un rassemblement qui réunit chaque année plusieurs millions de fidèles dans la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba.



La stratégie retenue repose sur une présence dissuasive, une vigilance permanente et une capacité d'intervention rapide face à toute situation susceptible de perturber le déroulement des cérémonies religieuses.



Au-delà de la sécurisation des lieux de culte et des grands axes de circulation, les forces de l'ordre veilleront également à la protection des biens des pèlerins, à la fluidité des déplacements et à la prévention des actes de délinquance susceptibles de survenir dans un contexte de forte concentration humaine.



Par ce dispositif exceptionnel, la Police nationale réaffirme son engagement à accompagner le Grand Magal de Touba dans les meilleures conditions de sécurité, avant, pendant et après les célébrations, afin de permettre aux fidèles d'accomplir ce moment de ferveur religieuse dans un climat de sérénité, de confiance et de recueillement.