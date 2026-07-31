UCAD : Dr MOUMINY CAMARA, NOUVEAU DIRECTEUR DU CESTI

Le Dr Mouminy Camara a été nommé, vendredi, directeur du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), l’école de journalisme et de communication de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Il succède à Dr Mamadou Ndiaye, qui dirigeait l’établissement depuis septembre 2020.



Enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication, le nouveau directeur connaît parfaitement cette institution de référence dans la formation des journalistes et des communicants. Depuis 2020, il occupait les fonctions de directeur des études du CESTI, un poste auquel il avait été réélu en 2023.



Au cours de ces dernières années, le Dr Mouminy Camara a activement participé à la conduite des activités pédagogiques de l’établissement. Il a notamment assuré le suivi de la formation des étudiants en journalisme, en communication et en production audiovisuelle, contribuant ainsi au rayonnement académique de l’école.



Sa nomination s’inscrit dans une dynamique de continuité au sein du CESTI, reconnu comme l’un des principaux pôles de formation aux métiers de l’information et de la communication en Afrique francophone.



Dr Mouminy Camara prendra officiellement ses fonctions en septembre prochain, avec pour mission de poursuivre le développement académique et scientifique de l’établissement et de renforcer son positionnement face aux mutations du secteur des médias et de la communication





















































Rts