Nécrologie- La Côte d'Ivoire pleure le Général Dem Aly Justin

ABIDJAN — Une chape de plomb et de solennité s'est abattue sur la lagune Ébrié. Les Forces Armées de Côte d'Ivoire traversent l'épreuve du deuil.

Le ministère de la Défense a annoncé le décès inopiné, survenu ce vendredi 31 juillet 2026, du Général de Division Dem Aly Justin, qui exerçait les prestigieuses fonctions de Chef d'État-Major Général des Armées Adjoint.



À l'aube des célébrations nationales de l'indépendance, dont il orchestrait avec rigueur les préparatifs logistiques et les parades, cet éminent stratège s'en est allé, laissant derrière lui des casernes muettes d'émotion.

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est fait le héraut de la douleur républicaine en saluant la mémoire d'un serviteur de l'État dont la droiture et le sens du devoir incarnaient l'excellence de la patrie.

Alors que les drapeaux s'apprêtent à être mis en berne, l'armée ivoirienne perd l'une de ses boussoles, un homme de devoir dont le dernier salut résonnera longtemps sous les voûtes de la mémoire militaire.



