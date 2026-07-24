Crise ouverte à la SN HLM : l’éviction de cadres supérieurs déclenche la fronde syndicale

Une chape de plomb et de contestation s'est abattue sur les couloirs de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM) à Dakar. Les visages y sont graves, et les bras, désormais ceints de rouge, arborent le stigmate d'une colère syndicale qui gronde.

À l'origine de ce climat délétère : le limogeage brutal de neuf agents-cadres de l'entreprise, une mesure drastique décidée par le nouveau Directeur Général, Pape Abdourahmane Dabo.





Les péripéties d'une coupe sombre : l'éviction des cadres



L'onde de choc est survenue lorsque la direction générale a officialisé la rupture de contrat de neuf hauts responsables de la boîte, incluant des directeurs, des conseillers et des chefs de service.

Pour justifier cette saignée managériale, Abdourahmane Dabo invoque d'impérieuses motivations d'ordre économique et structurel. Dans un communiqué, le Directeur Général dépeint un tableau sombre de l'institution : dégradation continue des actifs, occupation illégale chronique de ses réserves foncières, baisse drastique du volume de travail pour les postes visés et nécessités d'optimisation financière.

Cependant, dans les rangs de l'entreprise, cette explication peine à convaincre. De nombreux observateurs et employés perçoivent ce grand ménage comme une manœuvre d'épuration aux accents politiques, les cadres démis ayant majoritairement été recrutés sous le magistère de l'ancienne direction.



L’estocade des syndicalistes devant les médias



Face à ce qu’ils qualifient de « décision unilatérale et arbitraire », les syndicalistes et le collectif des travailleurs sont montés au créneau lors d’un point de presse retentissant. Devant les micros et les caméras, la charge des représentants des travailleurs a été virulente.

Les leaders syndicaux ont vigoureusement contesté la légitimité et la régularité de la procédure de licenciement économique, dénonçant un mépris flagrant des règles élémentaires du dialogue social et de la législation du travail en vigueur.

Loin de s'en tenir à la seule défense de leurs collègues déchus, ils ont également jeté le doute sur la gestion actuelle, pointant du doigt certaines dépenses récentes de la direction, jugées en totale contradiction avec l'argument de l'austérité budgétaire brandi par le Directeur Général.

Pour le syndicat maison, une véritable restructuration ne saurait s'assimiler à de simples licenciements couperets, mais devrait plutôt passer par des concertations et des mesures de reclassement.



Un appel pressant à l’arbitrage de l’État



Aujourd'hui, le climat social à la SN HLM est plus que délétère ; il est au point de rupture. Arborant fièrement leurs brassards rouges en signe de deuil du dialogue et de résistance, les travailleurs en appellent désormais à la responsabilité du Président du Conseil d’administration, du ministère de tutelle, ainsi que de l’Inspection du Travail.

Face à cette crise qui menace de paralyser cette vitrine historique du logement social au Sénégal, l'intervention pressante des plus hautes autorités de l'État semble être l'unique voie pour ramener la sérénité et restaurer l'équité.

