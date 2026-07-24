Succession à l'ONU : Le Grand Oral de New York ou le Destin Mondial de l'Afrique

Dans la nef solennelle de l’Assemblée générale des Nations Unies, là où se nouent et se dénouent les tragédies du monde, l’histoire a suspendu son cours ce jeudi 23 juillet 2026. Six destins, six visions, mais un seul trône diplomatique pour succéder à António Guterres. Parmi eux, une figure familière des chancelleries africaines et internationales : Macky Sall.

L’ancien chef de l’État sénégalais, portant sur ses épaules les espérances d'un continent, s'est prêté à l'exercice inédit et exigeant du « Town Hall », un grand oral télévisé destiné à ausculter l'âme et le programme des prétendants au secrétariat général.



Prenant la parole avec la gravité due à l'époque, le candidat sénégalais a décliné une profession de foi articulée autour d'un triptyque sacré : la paix et la sécurité, les droits de l’homme, et le développement. Face à une assemblée suspendue à ses lèvres, il a transcendé le simple discours managérial pour exiger une métamorphose de l'institution.



« Pendant mes 100 premiers jours, je veux restaurer la confiance et remettre l'ONU sur le chemin qui lui permettra de devenir plus agile, plus efficace, plus prête à écouter, à agir et à rassembler », a-ouvert le candidat avec une ferme assurance, se définissant avant tout comme un « bâtisseur de ponts ».



Refusant les faux-fuyants, l'ancien président a exposé comment son parcours à la magistrature suprême nationale, couplé à ses orientations pancanadiennes et internationales — notamment sa gestion des crises lors de sa présidence de l’Union africaine —, l'avait armé pour affronter les vents contraires de la géopolitique contemporaine. C'est sous sa bannière de médiateur qu'il entend réconcilier les factions, briser les solitudes des belligérants et instaurer une culture de la transparence absolue, promettant de gérer les finances de l’organisation « à livre ouvert » (open book) pour terrasser la crise de liquidités actuelle.



Le grand oral n’était pas un monologue, mais un carrefour de hautes ambitions. Face à Macky Sall, l'Amérique latine et d'autres continents avaient dépêché leurs plus illustres diplomates, chacun cherchant à convaincre sans heurter les susceptibilités des puissances détentrices du droit de veto.