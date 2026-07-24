Lancement du parti présidentiel : Entre ferveur populaire et ralliements opportunistes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’apprête à franchir une étape cruciale de son magistère. C’est demain, au cours d’une assemblée générale qui promet de mobiliser les foules, que l’actuel locataire du convoité palais de l’avenue Roume lèvera le voile sur le nom de sa nouvelle formation politique.

Cet événement, qui prend les traits d'une véritable rentrée politique pour le chef de l’État, est programmé pour le début de l'après-midi.



L'effervescence est déjà palpable, et l'affluence s'annonce exceptionnelle. Cependant, cette démonstration de force est en grande partie alimentée par une impressionnante vague d'adhésions de dernière minute.

Parmi les nouveaux venus figurent de nombreux anciens militants et cadres de Pastef-Les-Patriotes. Si cette transhumance massive confère au pouvoir une assise élargie, elle suscite également des interrogations légitimes quant aux réelles motivations de ces ralliés de la vingt-quatrième heure.

Pour bon nombre d'observateurs, ces allégeances successives relèvent davantage d'un opportunisme politique bien compris et de la préservation d'intérêts personnels que d'une adhésion sincère et idéologique au projet de la mouvance présidentielle.