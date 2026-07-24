Dix ans de réclusion requis en chambre criminelle contre un transporteur pour le viol présumé de sa receveuse à Malibu Plage

Le verdict de l'affaire opposant le transporteur A. Diouf à son ancienne receveuse de bus, M. Barry, sera rendu le 4 août 2026 par la Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye, à l'issue d'un procès intense où se sont affrontées deux versions irréconciliables.

L’affaire, qui avait profondément ému le secteur des transports de la banlieue dakaroise à l'été 2023, a trouvé son épilogue judiciaire ce jeudi 23 juillet 2026. Dans le box des accusés, A. Diouf, un transporteur de 44 ans résidant à Yeumbeul et placé sous mandat de dépôt depuis le 4 août 2023, répondait d'une accusation de viol sur la personne de son ancienne employée, majeure au moment des faits.





Le récit d'un piège nocturne



Devant la cour, la plaignante a maintenu l'intégralité de ses accusations avec une constance remarquable, en dépit du désistement de son action civile. Les faits programmatiques se nouent en août 2023. À la suite d’un incident de circulation, la jeune femme se voit notifier une suspension de travail qu'elle juge arbitraire. Aspirant à dénouer ce conflit professionnel, elle accepte la médiation du chef de garage, lequel l’enjoint de s’en ouvrir directement à son patron.



Le rendez-vous se solde par une dérive clandestine : A. Diouf l’entraîne sur sa motocyclette jusqu’à une auberge de Malibu Plage. C’est dans la pénombre d’une chambre louée pour deux heures que le destin de la receveuse bascule. Selon sa déposition, face à ses refus répétés, l’homme l'aurait contrainte au lit, usant de menaces de mort et brandissant une canette de boisson comme arme d'intimidation, avant de consommer le forfait malgré ses supplications.





La thèse d'une idylle secrète



Face à ce tableau d'une extrême gravité, l’accusé a farouchement nié toute coercition, s'accrochant à la ligne de défense qu'il avait déjà esquissée lors de l'instruction. S’il concède la matérialité de l'escapade à l'auberge, il affirme que celle-ci s'inscrivait dans le cadre d’une liaison amoureuse tenue secrète. Selon ses dires, les intimités partagées ce jour-là relevaient d'une fellation consentie, la jeune femme s'étant opposée à un rapport complet, refus qu'il prétend avoir respecté. L'expertise médicale versée au dossier par l’hôpital Roi Baudouin a, quant à elle, mis en évidence une déchirure hyménale ancienne, n’apportant aucune certitude absolue quant à la date du traumatisme.



Un témoignage accablant



Un témoignage extérieur est venu fragiliser la position du transporteur. Appelé à la barre, le gérant de l’établissement a rapporté avoir distinctement entendu des cris de détresse émaner de la chambre. Il a décrit la victime descendant l’escalier en larmes, lui confiant l’outrage qu’elle venait de subir. Pris à partie sur le champ par ce témoin, A. Diouf aurait, dans un premier temps, admis l'acte en prétextant le consentement de sa partenaire, avant de lui remettre la somme de 5 000 FCFA pour son retour. Par ailleurs, bien que dépourvue d'avocat pour réclamer des dommages et intérêts, la victime a concédé avoir reçu ultérieurement 150 000 FCFA de la part de la famille de l'accusé.



Le réquisitoire et la défense



Le procureur de la République a balayé d'un revers de main la thèse d'une romance clandestine, relevant la situation de subordination professionnelle évidente et la violence des menaces proférées. Estimant les éléments constitutifs du crime de viol parfaitement caractérisés, le maître des poursuites a requis une peine sévère de 10 ans de réclusion criminelle.



À l'inverse, le collectif de la défense, mené par Maîtres Abdoulaye Tall, Mame Coumba Kane, Khady Sèye et Pape Mor Niang, s’est engouffré dans les failles de l'accusation, dénonçant une absence de preuves matérielles irréfutables. Convaincus de la réalité du couple, les conseils ont plaidé l’acquittement pur et simple. Me Tall a fustigé une démarche purement vénale de la plaignante, affirmant que cette dernière avait initialement exigé 500 000 FCFA avant de se contenter de la somme versée par les proches du prévenu.

La Chambre criminelle rendra son arbitrage final lors du délibéré fixé au 4 août 2026.

