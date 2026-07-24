L’Épilogue de Lausanne : le TAS fixe l'audience du grand contentieux de la CAN

Le feuilleton juridique qui tient en haleine le football continental connaît désormais son calendrier. Saisi par la Fédération Sénégalaise de Football à la suite de l’attribution sur tapis vert de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) vient de rompre le silence.



Par un communiqué officiel, la haute juridiction helvétique a fixé la tenue de l’audience décisive au 8 octobre prochain, balayant au passage les rumeurs d'une sentence estivale.



C’est dans le calme feutré de son siège à Lausanne, et à l’abri des regards puisque les débats se tiendront à huis clos, que se jouera le sort de la couronne africaine.



Les juges arbitres devront trancher un dilemme cornélien : confirmer la sanction de la Confédération Africaine de Football pour forfait, ou restituer la gloire du terrain aux Lions de la Teranga.



Le verdict, dont le prononcé solennel est attendu pour l'automne, mettra un point final à l'une des plus grandes controverses de l'histoire du sport africain.