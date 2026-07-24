Suite à ses propos controversés, Adama Diop déférée devant le procureur ce vendredi

L'influenceuse et commerçante Adama Diop, originaire de la cité religieuse de Touba, se trouve une nouvelle fois au cœur des tourmentes judiciaires.

Sa garde à vue a été formellement notifiée au sein des locaux de la Division spéciale de cybersécurité de la police nationale, sous l'infraction de diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs.



Selon des informations concordantes, la mise en cause doit être déférée ce vendredi devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.



Dakarposte a pu glaner que cette interpellation fait suite à une procédure d'autosaisie diligentée par le chef du parquet de Dakar.



L'élément déclencheur repose sur une séquence vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, dans laquelle Adama Diop a proféré des propos jugés obscènes. Par ailleurs, l'influenceuse s'en est prise directement à la figure du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en exhumant une défaite électorale passée à Ndiaganiao face à une rivale politique.



Affaire à suivre...