Cristiano Ronaldo, la vraie raison du divorce

Il a été révélé que Ronaldo était déçu par Mendes, qui n'avait pas réussi à lui obtenir un transfert à Chelsea ou au Bayern Munich lorsqu'il était agent libre.



Ronaldo voulait quitter Manchester United cet été après l'échec du club à se qualifier pour la Ligue des champions, mais il n'a pas suscité d'intérêt sérieux de la part des clubs européens.

Les clubs étaient réticents à le signer en raison de son âge, de son prix élevé et de son manque d'adaptation tactique, ce qui signifiait que Ronaldo devait rester à Manchester United jusqu'à la fin de son contrat.



Il n'a suscité que peu d'intérêt de la part des clubs européens après son départ de Manchester United, car il est resté sans club pendant un mois et son interview avec Piers Morgan n'a pas aidé son cas.



Mendes a été l'agent de Ronaldo pendant une grande partie de sa carrière, facilitant les mouvements pour lui à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus avant qu'ils ne se séparent à la fin de l'année dernière.



Ronaldo s'est avéré être son client le plus important et l'agent lui-même a souvent parlé de sa fierté de représenter le joueur, le qualifiant de plus grand footballeur de tous les temps à plusieurs reprises.