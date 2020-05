Croyant que sa sœur sortait avec l’homme qu’elle aime, Rougui Diallo lui lacère le visage et la jambe avec une lame

Persuadée que sa petite sœur, Fatou Diallo, entretient une relation amoureuse avec l’homme dont elle est tombée amoureuse, informe Le Temoin, une mère de famille du nom de Rougui Diallo lui a lacéré le visage et la jambe avec une lame.



C’est le jour de la korité, que Rougui Diallo a surpris sa sœur dehors avant de lui lacérer la jambe et le visage avec des lames qu’elle avait par devers elle.



D’après le récit du journal la victime, après avoir été acheminée à l’hôpital pour soigner ses graves blessures, a fini par porter plainte contre sa sœur.



L’enquête suit son cours. La mise en cause, qui n’a pas été arrêtée, répondra de la plainte de sa sœur ce jeudi au commissariat des parcelles Assainies.





























leral