Cyber attaque : Bank Of Africa sous la menace de hackers qui demandent plus de 6 milliards de francs CFA

Les entreprises et institutions ont plus que jamais besoin de s’entourer d’une protection contre la furie de ces « professionnels du piratage » pour la protection de leurs données purement confidentielles. Cette nouvelle projection des hackers vers les banques est une énième alerte.



Dans ces documents lus à Dakaractu, Clément Domingo, alias Saxx rend compte de la vulnérabilité de certaines institutions financières loin de toute protection et dispositions à prendre pour se mettre à l’abri de tout danger que ces hackers sont susceptibles de procurer. Il informe en réalité que bank of africa serait sous la menace de hackers qui demandent une rançon de 10 millions de dollars soit plus de 6 milliards de francs CFA. Il informe d’ailleurs qu’après ses recherches, il a été découvert que la filiale BOA du Mali a été déjà victime de hacking.



Cette nouvelle menace qui exige de ces institutions et entreprises, de recourir à des méthodes techniques plus fines et sécurisées, risque de prendre de grandes proportions avec ces hackers prêts à étendre leur machiavélique dessein...











































dakaractu